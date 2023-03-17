Белорусские предприятия работают в убыток 17.03.2023, 12:14

Прибыль и рентабельность заметно сократились.

В январе финансовые результаты белорусских предприятий существенно ухудшились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Заметно сократились прибыль и рентабельность, пишет OL.

По данным Белстата, выручка крупных и средних организаций в январе выросла по сравнению с январем 2022 года всего на 1,7% в текущих ценах, тогда как себестоимость — на 4%. Опережающие темпы роста затрат повлекли сокращение прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 14,4%.

Чистая прибыль в январе уменьшилась на 2,8%, а в сопоставимых ценах — на 12% (с учетом индекс-дефлятора 110,5%).

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила в январе 9,6%, а рентабельность продаж — 7,7% против 11,6 и 9,2% годом ранее.

Тенденция ухудшения финансовых результатов белорусских предприятий наметилась еще в конце прошлого года. Так, в ноябре 2022-го чистая прибыль оказалась вдвое ниже, чем в октябре, а в декабре был зафиксирован чистый убыток.

Ранее сообщалось, что, по данным анкетирования, проведенного РСПП, около половины белорусских компаний отметили снижение выручки, а 70% — значительное снижение прибыли (до 40%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».