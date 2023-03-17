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Женщин-политзаключенных Валерию Костюгову и Татьяну Кузину приговорили к 10 годам колонии

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  • 17.03.2023, 15:00
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Женщин-политзаключенных Валерию Костюгову и Татьяну Кузину приговорили к 10 годам колонии
Валерия Костюгова и Татьяна Кузина / spring96.org

Приговор вынесла «судья» Дина Кучук.

Валерию Костюгову и Татьяну Кузину приговорили к 10 годам колонии общего режима (такой срок и требовал прокурор), сообщает «Еврорадио». Их признали виновными по трем статьям: «захват власти», «ущерб национальной безопасности» и «разжигание вражды».

Приговор вынесла «судья» Дина Кучук.

Костюгова — политолог, основательница и редактор сайта экспертного сообщества «Наше мнение», редактор и автор «Белорусского ежегодника», руководитель группы экспертов по мониторингу «Беларусь в фокусе». Она находится за решеткой с 30 июня 2021 года.

Кузина — соучредитель школы молодых менеджеров публичного администрирования Sympa, эксперт исследовательского проекта bipart. Ее задержали в Минске ночью с 28 на 29 июня 2021 года.

Правозащитники признали их политзаключенными.

Суд проходил с 6 февраля в Минском городском суде.

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