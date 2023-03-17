Путин стал четвертым главой государства, ордер на арест которого выдал Международный суд в Гааге 7 17.03.2023, 21:06

5,314

Большинство его коллег постигла незавидная участь.

Президент РФ Владимир Путин стал четвертым главой государства, ордер на арест которого выдал Международный суд в Гааге.

УНИАН напоминает, кого преследовал МУС.

Президент Судана Омар аль-Башир — первый действующий глава государства, ордер на арест которого выдал МУС в 2008 году. Аль-Башира обвиняли в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре. Обвинение не мешало ему оставаться у власти ещё 11 лет. В 2019-м аль-Башира свергли в ходе военного переворота и арестовали (но Гааге пока не выдали)

Президент Ливии Муаммар Каддафи. Ордер на его арест был выдан в 2011 году. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности в ходе операции по подавлению массовых акций протеста. До суда Каддафи не дожил, его убили повстанцы.

Президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо. В 2011 году он проиграл выборы, спрятался в бункере, но после штурма был арестован и доставлен в Гаагу. Гбагбо обвинялся в преступлениях против человечности, совершенных в попытке сохранить власть. В 2019-м году был оправдан.

Кроме МУС в системе международного уголовного правосудия также существуют специальные военные трибуналы. В новейшей истории их было восемь, сейчас проходят два международных трибунала: по Руанде и бывшей Югославии. В последнем процессе обвиняемым проходил бывший президент Югославии Слободан Милошевич, он умер в тюрьме в Гааге, не дождавшись приговора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».