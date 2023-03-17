закрыть
17 марта 2023, пятница, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин стал четвертым главой государства, ордер на арест которого выдал Международный суд в Гааге

7
  • 17.03.2023, 21:06
  • 5,314
Путин стал четвертым главой государства, ордер на арест которого выдал Международный суд в Гааге

Большинство его коллег постигла незавидная участь.

Президент РФ Владимир Путин стал четвертым главой государства, ордер на арест которого выдал Международный суд в Гааге.

УНИАН напоминает, кого преследовал МУС.

Президент Судана Омар аль-Башир — первый действующий глава государства, ордер на арест которого выдал МУС в 2008 году. Аль-Башира обвиняли в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре. Обвинение не мешало ему оставаться у власти ещё 11 лет. В 2019-м аль-Башира свергли в ходе военного переворота и арестовали (но Гааге пока не выдали)

Президент Ливии Муаммар Каддафи. Ордер на его арест был выдан в 2011 году. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности в ходе операции по подавлению массовых акций протеста. До суда Каддафи не дожил, его убили повстанцы.

Президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо. В 2011 году он проиграл выборы, спрятался в бункере, но после штурма был арестован и доставлен в Гаагу. Гбагбо обвинялся в преступлениях против человечности, совершенных в попытке сохранить власть. В 2019-м году был оправдан.

Кроме МУС в системе международного уголовного правосудия также существуют специальные военные трибуналы. В новейшей истории их было восемь, сейчас проходят два международных трибунала: по Руанде и бывшей Югославии. В последнем процессе обвиняемым проходил бывший президент Югославии Слободан Милошевич, он умер в тюрьме в Гааге, не дождавшись приговора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин