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В Беларуси за сутки утонули четыре человека

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  • 17.03.2023, 22:05
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В Беларуси за сутки утонули четыре человека

Об этом сообщили в МЧС.

За прошлые сутки, 16 марта, в Беларуси обнаружили четырех человек, которые скончались в результате утопления, сообщает пресс-служба МЧС.

Утром четверга в Мозырском районе работники ОСВОД нашли и достали из воды тело 59-летнего мужчины, который накануне пропал на акватории Припяти возле поселка Криничный.

Около шести вечера на «101» сообщили о том, что в реке Шать возле агрогородка Шацк Пуховичского района найден утонувший мужчина. Прибыв на место, работники МЧС достали из воды тело 79-летнего пенсионера.

В полдесятого вечера в МЧС сообщили об обнаружении утонувшего мужчины возле деревни Голощакино Сенненского района. Спасатели извлекли погибшего из мелиоративного канала, им оказался 71-летний пенсионер.

Кроме того, днем спасателей вызвали в агрогородок Чачково Минского района. Там погибшего обнаружили в канализационном колодце. Сотрудники МЧС извлекли утонувшего, это был 36-летний мужчина.

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