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Соболенко вышла в финал престижного турнира в США

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  • 18.03.2023, 11:48
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Соболенко вышла в финал престижного турнира в США

В решающем матче белоруска сыграет с Рыбакиной — как и на Australian Open.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешные выступления в нынешнем сезоне. На этот раз она пробилась в финал турнира в США, обыграв гречанку Марию Саккари, сообщает wtatennis.com.

В полуфинале американского турнира высшей категории (WTA-1000) в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 8 800 000 долларов Соболенко (второй номер рейтинга) убедительно победила седьмую ракетку мировой классификации. Счет матча Арины с Саккари — 6:2, 6:3.

За трофей белоруска поборется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (10). Соболенко уже побеждала эту соперницу в 2023 году. В финале Australian Open в Мельбурне наша теннисистка, напомним, оказалась сильнее — 4:6, 6:3, 6:4.

Решающий матч в Индиан-Уэллсе состоится в ночь с воскресенья на понедельник по белорусскому времени.

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