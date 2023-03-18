Соболенко вышла в финал престижного турнира в США

Соболенко вышла в финал престижного турнира в США5
- 18.03.2023, 11:48
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В решающем матче белоруска сыграет с Рыбакиной — как и на Australian Open.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешные выступления в нынешнем сезоне. На этот раз она пробилась в финал турнира в США, обыграв гречанку Марию Саккари, сообщает wtatennis.com.
В полуфинале американского турнира высшей категории (WTA-1000) в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 8 800 000 долларов Соболенко (второй номер рейтинга) убедительно победила седьмую ракетку мировой классификации. Счет матча Арины с Саккари — 6:2, 6:3.
За трофей белоруска поборется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (10). Соболенко уже побеждала эту соперницу в 2023 году. В финале Australian Open в Мельбурне наша теннисистка, напомним, оказалась сильнее — 4:6, 6:3, 6:4.
Решающий матч в Индиан-Уэллсе состоится в ночь с воскресенья на понедельник по белорусскому времени.