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Кто из белорусов попадет в новую пенсионную ловушку?

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  • 18.03.2023, 11:58
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Кто из белорусов попадет в новую пенсионную ловушку?

Минимальный страховой стаж повышают до 20 лет.

В министерстве труда Беларуси предупредили, что к 2025 году минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии, вырастет до 20 лет, пишет «Телеграф».

Как не пропасть в так называемую «пенсионную ловушку»?

«Пенсионной ловушкой» называют ситуацию, когда к моменту достижения пенсионного возраста человек, согласно законодательству, не заработал права на трудовую пенсию и может рассчитывать лишь на пенсию социальную. Ее размер существенно меньше, чем размер трудовой пенсии — всего 170,74 рубля. При этом рассчитывать на нее белорусы могут чуть позже — мужчины с 65 лет, женщины — с 60 лет.

Между тем, общеустановленный пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Для выхода на пенсию к этому возрасту сегодня у белорусов должно быть за плечами 19 лет страхового стажа. Однако каждый год это требование будут повышать на 6 месяцев: в 2024 нужно будет 19,5 лет стажа, в 2025 – уже 20 лет стажа, уточнили в Минтруда.

Как ранее отмечали в ведомстве, чтобы не попасть в «пенсионную ловушку», можно «продолжить трудовую деятельность и доработать недостающий период», ведь «законодательство этого не запрещает». При этом, для формирования полновесного страхового стажа нужно уплачивать взносы в фонд за весь период этой работы из заработка не ниже минимальной зарплаты.

К кому из белорусов применяют менее жесткие требования к страховому стажу?

В ведомстве также рассказали, кто из белорусов может рассчитывать на пониженные требования к страховому стажу при выходе на пенсию. Так, всего 10 лет страхового стажа требуется:

женщинам, родившим и воспитавшим четверых детей;

белорусам с длительным общим стажем (то есть, теми, кто не менее 35 лет (для женщин) / 40 лет (для мужчин) ухаживал за малолетними детьми, инвалидами I группы или престарелыми);

лицам, проходившим военную службу в течение как минимум 10 лет, но не имеющим права на «военную» пенсию.

Всего 5 лет страхового стажа для выхода на пенсию потребуется:

женщинам, родившим пять и более детей;

инвалидам с детства;

родителям детей-инвалидов;

инвалидам войны;

матерям военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы;

белорусам, которые до достижения общеустановленного пенсионного возраста официально были инвалидами 1 или 2 группы на протяжении как минимум 21 года.

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