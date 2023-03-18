«Пора прекратить обращать внимание на лукашистов и сосредоточиться на наших целях» 1 18.03.2023, 15:57

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Сила и решимость белорусов могут преодолеть любое препятствие.

Всем нам известно, что в последние годы мы сталкиваемся с рядом трудностей и препятствий, которые пытаются нас остановить. Но я убежден, что мы сможем преодолеть все эти трудности на пути к нашему будущему, пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Мы видим, как диктатура пытается закрутить гайки и насильно удерживать власть, но я знаю, что наши силы и наша решимость могут преодолеть любое препятствие. 2020 год никто не забыл.

У нас есть множество причин для вдохновения.

Мы видим, как наши сограждане продолжают бороться за свои права и свободы, мы видим, как они поддерживают друг друга в трудные времена, мы видим, как они продолжают бороться даже тогда, когда им угрожают их жизни. Митинги в поддержку Украины по всему миру сопровождались и нашими бело-красно-белыми флагами. Это показывает что никто ничего не забыл и солидарность присущая нашему народу обязана победить.

Я убежден, что мы можем добиться наших целей, если мы будем работать вместе и не терять надежду. Пора прекратить обращать внимание на лукашистов и их сторонников и сосредоточиться на наших целях: прекращение насилия, освобождение политзаключенных и установление демократического правления в нашей стране.

Мы должны продолжать говорить правду и бороться за наши права, несмотря на все трудности, которые возникают на нашем пути. Мы должны быть терпеливыми и настойчивыми, и мы должны помнить, что наша борьба не только важна для нас самих, но и для будущих поколений. Мы задолбим этот режим!

Я верю, что наша страна будет свободной и демократической, что мы сможем добиться своих целей, если будем работать вместе и не потеряем надежду. Давайте продолжать бороться за свои права и за будущее нашей страны.

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