«В семье все хорошо, когда живешь хорошо» 7 18.03.2023, 16:23

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Как белорусы относятся к гражданскому браку.

В настоящее время установилась тенденция, что все больше молодых людей предпочитают пожить гражданским браком, прежде чем официально зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе. Ранее свободные отношения порицались, а как теперь? Журналисты «Ганцевичского Часа» узнали у белорусов, как они относятся к гражданскому браку.

Большинство из опрошенных ганцевчан положительно отнеслись к свободному браку. Считают, что штамп в паспорте не влияет на отношения в семье, и если между людьми есть любовь и уважение, то любой брак будет крепким. Также опрошенные считали, что прежде чем официально регистрировать отношения, пара должна поверить чувства, «притереться».

«Когда люди встречаются, то в театр ходят, в парке гуляют, букеты-конфеты…. А по-настоящему человека-то и не знаешь! По-настоящему человека начинаешь узнавать, как на ладони, когда живешь с ним», — сказала Зоя Лебедева из деревни Б. Круговичи.

Часть оппонентов, напротив, ратовала за официальные отношения.

«Зарегистрированный брак – это совсем другое, чем гражданский. В официальном браке жена мужу полностью доверяет», — сказал ганцевчанин Ярослав.

Что ещё говорили ганцевчане, рассуждая о семейных отношениях:

Леонид Фёдорович, Ганцевичи:

Мне кажется, что если люди нормальные сойдутся, то все равно, в каком они браке живут – в гражданском или зарегистрированном. Это если люди с характером, аккуратные. А если вдруг попадётся пьяница или дебошир, или женщина гулящая, то разницы нет, какой у них брак – семья всё равно распадётся.

Иван Николаевич, Ганцевичи:

Не знаю даже, как тут лучше будет. Я ведь тоже так живу. Это как кому нравится. В семье всё хорошо, когда живёшь хорошо. Но ведь по-разному получается. Но я считаю, что штамп в паспорте никак на отношения не влияет.

Ольга, из сельской местности:

Думаю, официальная семья крепче. Всё-таки гражданский брак – это свободный брак. А когда брак натуральный, то он настоящий. Хотя сейчас многие предпочитают жить гражданским браком. Это, наверное, как у кого получается.

Жанна Васильевна, Раздяловичи:

Крепче та семья, которая зарегистрировала отношения. Мне кажется, так надежнее. А что гражданский брак, без обязательств: поссорились, разбежались. Один в одну сторону, другая – в другую. И всё – нет семьи.

Галина Ивановна, Ганцевичи:

Не влияет, я думаю. Потому что кому как повезет. Бывает, молодые поженятся, хорошо, если от силы поживут полгода и разбегаются. А бывает, и в гражданском союзе поживут и поженятся в дальнейшем, и живут долго. Не влияет этот штамп в паспорте. И даже церковь не влияет. И венчаются люди, а потом разводятся. Это от характера людей зависит. Это теперь наши молодые не терпят один одному, как мы когда-то уступали, терпели, как бы притирались один к одному. А теперь не так: чуть что-то не так, сразу расходятся.

Валентина, Ганцевичи:

Я нормально отношусь к гражданскому браку. Считаю, что надо пробовать, конечно, пожить сначала гражданским браком. Нужно друг друга узнать поближе. А потом можно и расписаться, детей завести.

Наталья Михайловна, Ганцевичи:

Может, даже и лучше, когда предпочитают гражданский брак. Я считаю, теперь молодежь правильно делает, не регистрируют отношения, пока не узнают друг друга. Ну а если не подошли, значит, разбежались. Но когда дети в таком браке появились – тогда конечно, надо регистрироваться.

Елизавета, Дзержинск:

Штамп в паспорте ни на что не влияет. В любой семье главное уважение, взаимопонимание, любовь. А пока детей нету, то можно пожить и в гражданском браке, проверить чувства.

Ярослав, Ганцевичи:

На мой взгляд, зарегистрированный брак, конечно, крепче. Одно дело, жить гражданским браком, и совсем другое – зарегистрироваться. Жена мужу полностью доверяет, если честно сказать. В семье главное, чтобы муж и жена понимали один одного, чтоб был общий котел, один кошелек. Тогда отношения крепкие.

Ирина, Ганцевичи:

Это роли не играет, какой брак – гражданский или официальный. Если всё нормально в семье, всё в порядке, то и гражданским тоже жить можно. А если плохо, то оно изначально плохо, не поможет и роспись в ЗАГСе. Если в семье все здоровы, если всё спокойно, то любая семья будет крепкой.

Жанна Кохович, Лунинецкий район:

Не знаю. Какая разница? Это ничего не означает, если люди в семье любят друг друга. Можно жить и гражданским браком. Ну а если и появятся дети, то тоже не страшно. Главное, взаимоотношения в семье, а не штамп в паспорте.

Зоя Викторовна Лебедева, Б.Круговичи:

Гражданский брак сегодня – это самое актуальное. Теперь смотрите какая тенденция на Западе: мало того, что поздно вступают в брак, так еще по 6-8 лет живут без регистрации, детей рожают. И только спустя много лет женятся, когда дети уже большие. И у нас в последнее время так. Это правильно. До замужества мы не знаем человека. Вместе пара может не притереться. Когда встречаются молодые, в театры ходят, в парке гуляют, букеты-конфеты, а по-настоящему человека-то и не знаешь. По-настоящему человека начинаешь узнавать, как на ладони, когда поживешь с ним.

Считаю, что, конечно, до свадьбы нужно чувства проверять. А то сошлись официально, а через полгода развод. Поэтому лучше гражданский брак, они проверят отношения, узнают друг о друге всё, а потом уж решат – жениться или нет. Если чувств есть – брак будет крепкий. Любой брак держится на чувствах.

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