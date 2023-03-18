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Беларусь будет свободной

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  • 18.03.2023, 21:46
  • 1,440
Беларусь будет свободной
фото: reuters

Победа не за горами.

Я принципиально остался в Беларуси, не сдался и никогда не сдамся, пишет читатель телеграм-канала «Баста!». Несмотря на все вызовы и трудности, во мне продолжает жить вера, что Беларусь будет свободной. Я продолжаю вредить режиму всеми возможными способами, потому что точно знаю — все не зря.

Режим может пытаться сломить нас, но мы сильнее их жестокости и тирании. Каждый раз, когда они арестовывают активиста, на его место придут еще десять. Каждый раз, когда они пытаются заставить нас замолчать, наши голоса будут становиться еще громче и решительнее.

Я верю, что грядут перемены, и что победа не за горами. У нас есть мужество, стойкость и решимость довести эту борьбу до конца.

Всем белорусам я хочу сказать: не теряйте надежды и не сдавайтесь. Путинский режим ослаб и совсем скоро Россия с треском потерпит поражение в этой войне. Их шестерка Лукашенко без поддержки России ничего не сможет сделать против целого народа. Вместе мы обязательно уничтожить лукашистский режим. Мы освободим Беларусь и построим свободную, демократическую и справедливую страну. Предстоящий путь может быть долгим и трудным, но мы пройдем его вместе, с высоко поднятой головой и несломленным духом. Победа будет за нами.

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