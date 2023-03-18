Названы пять напитков, очищающих печень во время сна 18.03.2023, 23:47

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Простые рецепты на основе натуральных ингредиентов.

Сегодня многие понимают, что им нужно прибегать к методам детоксикации своего тела, а особенно печени, чтобы быть здоровыми и хорошо себя чувствовать. Это позволяет постепенно начать вести здоровый образ жизни, пишет Steptohealth.

Что касается напитков для детоксикации организма и, в частности, печени, то это, как правило, простые рецепты на основе натуральных ингредиентов, например, цветков ромашки или лимонного сока.

Если верить народной мудрости, употребляя натуральные напитки, вы можете способствовать правильному функционированию печени, улучшить обмен веществ, переваривание жиров и другие процессы, которые помогают поддерживать стабильный вес и здоровье печени.

Полезные напитки для очищения печени

Следующие натуральные напитки очень легко приготовить. Они полезны для здоровья печени и в целом способствуют хорошему самочувствию. Вы можете пить их (умеренно) в рамках сбалансированной диеты и с их помощью дополнять гидратацию организма.

Вот 5 простых напитков, которыми вы можете воспользоваться в вечернее время, после ужина и перед сном, чтобы хорошенько выспаться и в то же время позаботиться о здоровье своей печени во время сна.

1. Овсяная вода и корица

Ингредиенты

• 2 столовые ложки овсяных хлопьев (20 г)

• 1 стакан воды (250 мл)

• 1/2 чайной ложки молотой корицы (2 г)

Приготовление

• Насыпьте необходимое количество овсяных хлопьев в стакан воды и дайте настояться пару часов.

• Добавьте половину чайной ложки молотой корицы и перемешайте ингредиенты.

Как его пить?

• Этот напиток необходимо пить за 20-30 минут до отхода ко сну.

• Курс очищения печени составляет минимум 2 недели.

2. Чай (настой) из цедры лимона

Настой лимонной цедры – альтернатива обычной лимонной воде, которую часто предлагают для детоксикации организма. Его также очень легко приготовить, и в нем используются питательные вещества, содержащиеся в кожуре этого фрукта.

Ингредиенты

• цедра 1 лимона

• 1 стакан воды (250 мл)

• 1 столовая ложка меда (5 г) (по желанию) или несколько капелек лимонного сока

Приготовление

• Мелко нарежьте цедру лимона и залейте ее стаканом кипятка.

• Накройте стакан крышкой и дайте чаю настояться 10 минут.

• Когда указанное время пройдет, процедите напиток и добавьте в него немного меда, чтобы он стал слаще.

• Пейте умеренно.

3. Чай из имбиря и лимона

Согласно тенденциям детоксикации, имбирь и чай с лимоном – хороший вариант для укрепления здоровья вашей печени и в то же время для уменьшения воспаления в области живота при задержке жидкости.

Ингредиенты

• 1 чайная ложка тертого имбиря (5 г)

• 1 стакан воды (250 мл)

• сок половины лимона

Приготовление

• Залейте чайную ложку имбиря стаканом воды, доведите ее до кипения и продолжайте готовить отвар еще 2-3 минуты.

• Как только чай будет готов, накройте его крышкой и дайте настояться 10 минут.

• Процедите напиток и добавьте в него сок половины лимона.

• Пейте умеренно.

4. Чай из мяты

Освежающий и очень простой в приготовлении настой мяты – еще одна альтернатива. Этот напиток вы можете пить, чтобы очистить печень от токсинов и поддерживать свое тело хорошо увлажненным в течение дня.

Ингредиенты

• 1 столовая ложка листьев мяты (10 г)

• 1 стакан воды (250 мл)

• лимонный сок (5 мл, по желанию)

Приготовление

• Залейте указанное количество мяты стаканом кипящей воды и накройте емкость крышкой.

• Дайте напитку настояться 10 минут. Когда указанное время пройдет, процедите чай. При желании можете добавить в него немного лимонного сока.

• Пейте умеренно.

5. Ромашковый чай

Ромашковый чай или настой – отличный вариант, чтобы расслабиться и в то же время вывести токсины и уменьшить воспаление. Ведь это растение обладает противовоспалительными, седативными и обезболивающими свойствами.

Ингредиенты

• 1 столовая ложка цветков ромашки (10 г)

• 1 стакан воды (250 мл)

• Мед (5 г, по желанию)

Приготовление

• Добавьте столовую ложку цветков ромашки в стакан воды. Готовьте отвар на медленном огне в течение 5 минут.

• После этого накройте его крышкой и дайте настояться 10 минут. Не забудьте процедить его перед употреблением.

• Пейте горячим.

Что следует иметь в виду, чтобы очистить печень?

Помимо увлажнения организма и стимуляции мочеиспускания, горячие напитки (чаи и натуральные настои) могут подарить вам определенное чувство благополучия и помочь избежать употребления напитков промышленного производства. Это в некотором смысле поможет вам вывести токсины из печени и укрепить здоровье в целом.

Перед началом приема напитков на основе лекарственных растений (настоев и т. д.) важно проконсультироваться с врачом, особенно если вы принимаете какие-либо лекарства. Некоторые травы и специи могут вызывать взаимодействия.

Чтобы такие напитки были действительно полезными, важно употреблять их рационально, поэтому в первую очередь важно проконсультироваться с врачом.

Вышеупомянутые настои могут стать частью здорового образа жизни, но ни при каких обстоятельствах они не должны использоваться в качестве замены основного приема пищи или лечения, назначенного врачом.

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