Зеленский ввел санкции против президента Сирии 19.03.2023, 5:07

Под новые ограничения попали 300 человек и более 140 компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции СНБО против 300 физических лиц и 141 юридического лица. Санкции вводятся на 10 лет, пишет zn.ua.

Среди физических лиц, против которых введены ограничения, есть сирийский диктатор Башар Асад. Также под санкциями оказался 70-летний премьер-министр Хусейн Арнус и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдада. Кроме сирийцев в санкционный список вошли также россияне и один гражданин Украины.

Ограничения предусматривают, в частности, блокирование активов и торговых операций, транзита и перевозок по территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на приватизацию и покупку земли, передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность.

Большинство подсанкционных юридических лиц – это предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Среди прочего в список вошли Концерн «Калашников», Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», Автомобильный завод «Урал», Объединенная судостроительная корпорация, Государственный космический научно-производственный центр им.Хруничева.

Также под санкции попали 16 иранских компаний, в том числе Shahed Aviation Industries Company, Iran Aircraft Industries Company, Safiran Airport Services и несколько авиакомпаний.

Кроме того, в список вошли три авиатранспортные компании, базирующиеся в ОАЭ, Success Aviation Services FZC (Success Aviation) и i Jet Global DMCC (iJet). По данным Нацагентства по предотвращению коррупции, указанные компании сотрудничали с Safiran для координации полетов между Ираном и Россией, в том числе связанных с транспортировкой иранских дронов-камикадзе.

В санкционном списке также указано ООО «ММК им. Ильича», которое зарегистрировано во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Также под санкциями теперь находятся два предприятия из оккупированного Крыма – Автономная некоммерческая организация «Институт морского приборостроения и робототехники» и АО «Евпаторийский авиационный ремонтный завод».

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