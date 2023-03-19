Когда нужно менять смартфон: пять главных признаков 19.03.2023, 9:29

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Для принятия решения достаточно одного из них.

Есть что-то особенное в том, чтобы держать в руках новенький телефон впервые. Несмотря на то, что передача всех данных между устройствами может быть нервной, получить новый смартфон всегда интересно.

Как и любые другие инструменты, смартфоны также устаревают и требуют время от времени обновления. Поэтому в этой статье nv.ua упомянули список признаков, которые вы можете наблюдать на своем смартфоне и обновить, если нужно.

Есть два типа людей, одни откладывают обновление своего телефона, пока он не распадется, другим просто нужно самое новое и лучшее, как только оно станет доступным.

Приобретение нового смартфона – это огромная инвестиция. Это может быть хорошим бюджетным решением сохранить телефон как можно дольше, но в долгосрочной перспективе это может вызвать больше головных болей, чем сэкономить денег.

Если вы думаете, пора ли обновить, вот причины, которые помогут вам определиться, нужно приобрести вам новый смартфон, или нет.

Плохое состояние батареи

Если ваш смартфон быстро разряжается или не заряжается полностью, это может являться признаком того, что вам нужен новый телефон с новой батареей.

Устаревшая операционная система

Если ваш смартфон не обновляется до последней версии операционной системы, это может являться признаком того, что вам нужен новый смартфон с новой операционной системой, которая обеспечивает более безопасную и производительную работу.

Смартфоны, не получившие обновления, более восприимчивы к атакам вредоносного ПО. И у вас больше шансов, что ваши личные данные могут быть скомпрометированы. Поэтому всегда важно быть уверенным, что вы получаете обновление ОС.

Ограниченные возможности

Если ваш смартфон не может выполнять некоторые задачи или приложения не работают, это может являться признаком того, что вам нужен новый телефон с более высоким уровнем функциональности.

Поврежденный экран

Если экран вашего смартфона разбит или имеет другие повреждения, это может являться признаком того, что вам нужен новый смартфон с новым экраном.

Малая память

Если смартфон имеет ограниченное количество памяти и не может хранить больше фотографий, видео или приложений, это может быть признаком того, что вам нужен новый смартфон с большим объемом памяти.

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