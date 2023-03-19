Отступать некуда, впереди — Московия 19.03.2023, 10:07

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Удачный троллинг или реальное переименование?

23 ноября 2022 года на сайте президента Украины гражданка Валерия Шахворостова разместила петицию с предложением заменить название «Россия» на «Московия», термины «российский» и «Российская Федерация», соответственно, — на «московский» и «Московская Федерация». Автор подчеркивала: именно Московия — историческое название РФ. А «Россия» существует только 301 год — с той поры, как царь Петр Первый провозгласил Московское царство Российской империей. Валерия Шахворостова утверждала, что РФ манипулирует своим названием, извращая историю, пишет «Новая газета Европа».

«Почему важно вернуть историческое название Московия именно сейчас? — задавала риторический вопрос Валерия. — Официальная смена названия государства — это мощный информационный ход на международном уровне… Он запустит волну поиска информации. Вместе с поиском «Московия» откроются исторические факты создания российского (со строчной буквы. — Прим. авт.) и Украинского государств. Те факты, которые замалчиваются либо искривляются кремлевской пропагандой. Это приведет к развеиванию кремлевских мифов относительно исторического прошлого «великого русского народа» для россиян и граждан других государств, считавших Украину и Россию «единым целым» до начала полномасштабной войны России против Украины. Это чрезвычайно важный шаг в информационной войне, который поможет Украине победить». К отведенному сроку, то есть к началу февраля, петиция набрала даже больше необходимых для рассмотрения ее главой государства 25 тысяч голосов.

Сейчас на сайте отображается только название петиции и ее суть, поскольку документ уже рассмотрен президентом Зеленским, который дал указания правительству детально изучить международно-правовые аспекты обращения, историко-культурный контекст и возможные международно-правовые последствия инициативы.

Судя по всему, петицию следует воспринимать как накопившуюся реакцию раздражения на многочисленные устные и письменные «научные изыскания» Путина на тему «Нет и не было такого государства — Украина», очередное из которых прозвучало одновременно с разрывами бомб над Киевом, в том числе на рассвете 24 февраля. Кроме всего прочего, тогда Путин традиционно уже поносил немилый ему «киевский режим». С 2004 года, с недолгим перерывом на Януковича, кремлевские так именовали любую законно избранную в Украине власть, как бы подчеркивая: Киев, обманным путем захваченный «бандеровцами», не представляет интересы и не отражает настроения многомиллионного населения страны. Каждый, как известно, судит о других в меру собственной испорченности.

Кстати, путинская статья под названием «Об историческом единстве русских и украинцев», набор клише о Малороссии, Новороссии, собирательстве земель под рукой Москвы и современной «ограбленной России», тоже вызвала к жизни петицию. Ее автор, Николай Исаев (регистрация на сайте президента Украины не предполагает вымышленных персонажей. — Прим. авт.), 13 июля 2021 года просил главу державы «обеспечить с Россией поддержание мирного и взаимовыгодного сотрудничества, восстановить дружбу братских народов России и Украины и обеспечить функционирование русского языка наравне с государственным, украинским». «За» высказалось три подписанта.

«Случилось это в непроглядные времена»

К сожалению, журналистке «Новой» Ольге Мусафировой не удалось познакомиться с Валерией Александровной Шахворостовой. Поиски по социальным сетям ни к чему не привели. Опрошенные знакомые историки пожимали плечами: «Точно не коллега!» Правда, в базе плательщиков налогов нашла физическое лицо — предпринимателя в сфере индивидуальной художественной деятельности с такой фамилией, именем и отчеством. Почему меня это интересовало? Просто инициатива Валерии Шахворостовой на несколько дней опередила профессионала, постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу.

29 ноября 2022 года в своем твиттере он запустил голосование, посыл которого состоял в следующем: каждая страна вправе именовать себя и соседей так, как хочет. «Так что нам — КМУ (Кабинет министров Украины), ВРУ (Верховная Рада Украины) — мешает вернуть Московии ее историческое название? Нынешнее всё равно украдено, — написал он. — Поддерживаете?» Постпреда Украины в ООН одобрило 16 444 человек, или 98 процентов читательской аудитории твиттера Сергея Кислицы.

На самом деле, перечень тех, кто в разные годы хотел бы переименовать Российскую Федерации в Московию либо что-то более экзотическое, куда длинней.

Вот, например, обращение к президенту Зеленскому депутатов Ривненской областной Рады, датированное 17 декабря 2021 года. «…Выдуманная московскими «великодержавниками» концепция о вековечном единстве и кровной связи с северным соседом легли в основу агрессивной соседской идеологии и, как следствие, оккупации части украинской территории», — напоминали депутаты. Дальше следовал исторический экскурс: «Прапредки нынешних москвинов, угро-финны, пришли на земли нынешней Московщины и Финляндии в непроглядные времена. Летописец ХI века вспоминает о московских племенах чудь, ливь, водь, янь, чухна, весь, пермь, мурома, мордва, мокша, мещера, черемисы, югра, печора, карель, зырянь, эрзя, самоядь, — с выводом: — Украинцы — народ очень давней земледельческой культуры, москвины — народ молодой охотничьей [культуры]. Московия начала жульничать с политическими переименованиями еще после Переяслава 1654 года и распространила его после нашего поражения под Полтавой в 1709 году. Тогда она просто провозгласила себя «Россией», то есть правопреемницей всего культурного и политического достояния Руси. А чтобы наша нация лучше поняла, что именно такое изменение значит политически, москвин назвал себя «великорусским», а украинца — «малорусским». И эта основа «велико — мало» стало содержанием всех московско-украинских отношений с тех пор и доныне».

В подтверждение собственной правоты ривненские депутаты не только вспоминали блоковское «…с раскосыми и жадными очами», но и цитировали «наибольшего знатока московской души Ф. Достоевского: «Наибольшей силой Московщины было то, что европейцы не знали нас, москвинов».

А вот трехтомник «Країна Моксель, або Московія» («Страна Моксель, или Московия»), изданный в Киеве в 2010-м. Его автор, Владимир Билинский, один из старейших украинских публицистов-архивистов, скончался летом 2022-го, дожив до предрекаемой им захватнической войны. Массив летописных, этнографических, археологических источников, которые нашел Билинский, подводил читателя к мысли: соседняя страна, сфальсифицировав прошлое, включая собственное название, не имеет ничего общего с Киевской Русью — в отличие от Украины. Хотя в научных кругах у Билинского хватало оппонентов, которые называли его труды «псевдонаучными».

Историк Василий Расевич

О том, имеет ли смысл сейчас Украине в одностороннем порядке «переназвать» Россию в соответствии с давно открывшимися обстоятельствами и насколько название «Московия» отвечает историческим реалиям, я поговорила с Василием Расевичем, кандидатом исторических наук, исследователем, редактором проекта «Интерактивный Львов». Расевич стажировался в Институте восточноевропейской истории Венского университета, Институте восточноевропейской истории и краеведения Тюбингенского университета (Германия), участвовал в научных конференциях и семинарах в Украине, Польше, Австрии, Германии, Франции, Бельгии и Израиле. Он назвал вариант «Московии» «абсолютно приемлемым и допустимым с точки зрения академической истории».

— Полемика российских историков, так называемых западников и славянофилов, вокруг норманнских, то есть западных и восточнославянских «корней», шла серьезная, с переменным успехом, — говорит Расевич. — Норманнская теория вынуждала ставить в центре Киев, Киевскую Русь, норманнскую династию. В России это всегда выглядело проблематичным. Ведь центр их государства оказался вне Киева! Каждый раз приходилось дополнительно манипулировать, чтобы объяснить, почему так случилось с мощной державой, позже превратившейся в Российскую империю. Ну и затушевывать момент зависимости от Золотой Орды, поскольку были сборщиками податей, и так дальше.

Сейчас не модно ссылаться на Карла Маркса, но в советские времена в трудах «основоположника» содержались закрытые фрагменты. Допускали для ознакомления только отдельных исследователей коммунизма. Они вспоминают об описанном так называемом азиатском способе производства, где много тираничного, бесправного, рабского. Маркс утверждал: Россия не имеет истоков в норманнской, западной цивилизации, она продукт Орды, азиатского уклада.

— Была ли схожая дискуссия в украинской историографии?

— Да. И тут нельзя не учитывать мнение старых польских историков, считавших: переименование Руси в Россию, Российскую империю — попытка Московии присвоить наследие Руси и западное наследие одним махом. Такой вот политический госзаказ. Если использовать имперский дискурс, то ни для украинской, ни для польской истории не останется места. После трех разделов Польши российские владения простирались так далеко, что включали Варшаву.

Мой собеседник убежден: к работе по очистке от российских имперских нарративов следует отнестись максимально ответственно, особенно украинским историкам.

— Активизм, акционизм — единственное, что мне в нынешней ситуации не нравится, — заметил Расевич, имея в виду реакцию общества на петицию. — Это не часть государственной программы или исследования. Нужно подвести чрезвычайно серьезную научную базу. Академия наук Украины имеет основания проанализировать дискуссии во всех научных кругах — российском, польском, украинском. Мы имеем дело не с желанием унизить, уколоть Россию, но с намерением наконец назвать вещи своими именами.

Второе, важное. Тут присутствует и филологическая, языковая полемика, что абсолютно допустимо. В наших языках названия национальных стран, народов, городов не совпадают с названиями, которые применяются в национальных языках. «Московия» — латинизированное название нынешней России и тех старых государственных образований, Великого княжества Московского, Московского царства и так далее. Значит, Украина имеет полное право для определения в украинском языке употреблять слово «Московия». Но еще раз: это не должно стать предметом хайпа! Только серьезное научное обоснование.

«Так выражали свое презрение врагу запорожцы»

В современном мире страны меняют имена по собственной инициативе. Чаще всего — в момент, когда, так сказать, отряхивают со своих ног прах колониальной зависимости. Например, Зимбабве не пожелало оставаться Южной Родезией, Мали — Французским Суданом, Белиз — Британским Гондурасом, Буркина-Фасо — Верхней Вольтой. Переименования приводили не только к курьезам и оговоркам на высшем политическом уровне, но и становились причиной обычной путаницы в среде рядовых граждан, которые не всегда внимательно следят за процессом. «Но там, где для одних — путаница, для других — восстановление исторической справедливости и разрыв с прошлым», — замечает Украинская служба BBC.

Бывшие республики СССР тут не исключение. Иные демократично откликались и на просьбы подобного рода.

В январе 2021 года Литва утвердила новое название Грузии, которое с тех пор использует в официальных документах: Сакартвело. Подчеркнула уважение к суверенитету дружественной державы,

которая так сама себя называет и призывает, пока безуспешно, другие государства поддержать «Сакартвело» — отказаться от советизма «Грузия». К варианту латиницей Georgia у грузин особых претензий нет.

Любые вольности среди «отвалившихся частей империи» Россия воспринимает в штыки. Беларусь у нее — по-прежнему «Белоруссия», Молдова — «Молдавия», Кыргызстан — «Киргизия», и так дальше. Даже предлог «в», который Украина попросила применять вместо «на», вызывал настоящую бурю в политической лингвистике: «Еще чего! Не позволим корежить русский язык!»

Евгений Головаха

О том, что можно выжать для страны из переименования Российской Федерации, кроме чувства морального удовлетворения, я спросила у Евгения Головахи, доктора философских наук, профессора, директора Института социологии Национальной АН Украины.

— Евгений Иванович, вас привлекли на правительственном уровне изучать плюсы, минусы и подводные камни «Московии»?

— (Смеется).

— Благодарю, понятно. Спрогнозируйте, пожалуйста, без социологических исследований, каким может быть отношение украинцев к этой инициативе?

— На волне эмоционального невосприятия России много людей отнесутся к идее переименованию ее в Московию с воодушевлением. Хотя, как по мне, не слишком продуктивная акция. Напоминает отчасти то, что делали запорожцы, когда видели врага. Опускали шаровары и выражали презрение «пятой точкой». А серьезных перспектив и последствий петиции я, честно, не вижу. В качестве троллинга Кремля — да. Как сатирическая провокация — да. Если мы хотим продемонстрировать агрессору отношение, которого он заслуживает, то можно использовать тему в социальных сетях. Для настроения! Но как-то иначе… Нет, не вижу смысла. Нам не с Московией надо воевать, а с Российской Федерацией. Репарации не от Московии получать, а от России.

«Не «орки», не «московиты», но именно российские фашисты»

— Мне эта идея, так сказать, симпатична, но свое слово должны сказать эксперты, — сообщил 12 марта в эфире Национального телемарафона министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Министр стер с лица хитрую улыбку и принялся приводить исторические аргументы, не дожидаясь, пока подвезут экспертов. Программа-минимум по троллингу на уровне Кабмина была выполнена. Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова уже назвала в своем телеграм-канале украинскую петицию «еще одним свидетельством попытки создания из Украины «анти-России»». Но перепутала в запале, какого именно президента принято именовать «бункерным».

Политтехнолог Сергей Гайдай

В украинском сегменте фейсбука тема продержалась не более суток — в основном силами медийщиков и примкнувших к ним представителей политикума. Сергей Гайдай, украинский политтехнолог, специалист в сфере политических и избирательных технологий, основатель агентства GAIDAYCOM, гораздо больше многих коллег по цеху исследовал российский истеблишмент «на местности».

В 1998-м Гайдай входил в группу разработчиков стратегии кампании под руководством Сергея Фаера на выборах губернатора Ленинградской области, «вел» кандидата Виктора Зубкова. В 1999-м был в стратегической группе по выборам в Госдуму РФ в одномандатном округе под руководством того же Фаера, кандидат — Ирина Хакамада от Союза правых сил. В 2003-м руководил избирательной кампанией Хакамады в Думу.

В 2009-м написал «Пособие по захвату власти в Украине. Рекомендации из будущего», где прогнозировал приход к власти Януковича, его свержение, войну на Донбассе и аннексию Крыма. (Напомню: 2009-й — время, когда после Оранжевого майдана и победы президента Виктора Ющенко курс на евроинтеграцию и НАТО казался бесповоротным, а прямая российская экспансия маловероятной.) Текст в жанре мокьюментари, то есть псевдодокументалистики, публиковала львовская газета «Информатор». Обсуждали его в основном в околополитическом «пузыре». Волна интереса, с перепечатками и лекциями автора, поднялась после того, как предсказания стали сбываться.

«Если вы решили с кем-то воевать, не держите деньги у них в кармане»

Позвонила Сергею Гайдаю: возможно, его, прогнозиста российско-украинских отношений, включили в группу специалистов, исполняющих соответствующее поручение президента Зеленского?

— Нет, я не в этой группе. К сожалению, — отреагировал визави.

— А есть ли в переименовании России нечто полезное для Украины? Троллинг в расчет не берем.

— У меня жесткая позиция, которую я не раз транслировал в последнее время: украинскому обществу надо взрослеть. Детские забавы, я их называю «обзывалками», простите, — не для взрослых людей. Гипотетическое переименование врага никак не влияет на нашу победу в войне, на нашу безопасность, но забирает силы и представляет нас незрелыми. Вообще, есть такой маркер: когда оппонент в любой дискуссии прибегает к «обзывалкам», пишет вашу фамилию с маленькой буквы, придумывает прозвища — это показатель невысокого интеллекта и слабости. Ведь ребенок всегда слабее взрослого. К сожалению, игры отвлекают силы нации в сторону каких-то виртуальных побед в то время, когда побеждать надо в реальности.

Врага надо побеждать в бою — это первое. Второе — врага надо побеждать интеллектуально, технологически, экономически, дипломатически. Вот всё перечисленное имеет значение, а не как враг называется… Я против того, что мы начинаем российских оккупантов называть «орками», «рашистами». Метафоры превращают их в мифических существ. А сила, в том числе информационной борьбы, именовать их так, как они сами себя именуют, но присваивать этим названиям негативные значения.

— Что имеется в виду?

— Не «рашисты», не «орки», не «московиты», но именно российские оккупанты, российские захватчики, российские агрессоры, российские фашисты, преступники. Потому что они действительно построили за тридцать лет классический фашизм. Такая лексика будет более действенна, чем игры в переименования. От того что «Гитлер» напишут с маленькой буквы в знак презрения, Гитлер не перестанет быть. Только посмеется. К Гитлеру надо приходить с оружием и убивать. Вот реальное действие, не детский сад. Когда весь мир накрепко запомнит, кто такие россияне, это будет для нас намного эффективней бессмысленных забав.

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