«Шикарные туфли за 60 копеек, не поверила своим глазам» 14 19.03.2023, 10:17

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Белорусы показали интересные вещи из секондов и с барахолок.

Сайт onliner.by поговорил с читателями, у которых получилось порадовать себя покупкой из секонд-хендов и барахолок за смешные деньги.

«А потом мы услышали про «все по 1 рублю»…»

Определить на глаз, где в одном образе дорогие вещи, а где дешевые, — та еще задача, и, вероятно, многие вещи из этой подборки вас удивят. Что ж, так и задумано.

У Дарьи бесценный глазомер и большой опыт, как миксовать вещи подороже и подешевле. За вещи из более дорогой категории можно сказать спасибо белорусским дизайнерам. Также девушка готова потратиться на оригинальные кроссовки.

Но хорошие вещи не обязательно должны стоить дорого. Слева туфли за 60 копеек, справа брюки за 12 рублей.

Шикарные туфли нашлись случайно.

— Есть у нас с мужем любимый секонд — они там лежали уже на скидках, никому не нужные. Не понимаю, как их никто не заметил, — говорит Дарья. — Я не поверила своим глазам. Туфли мне немного малы, но я их просто обожаю. Брюки мягкие, удобные, стильные. Всегда беру их с собой на отдых и летаю тоже в них.

У костюма на фото слева интересная история. Это был мужской длинный пиджак, его нашел муж Дарьи. В гардеробе вещь не прижилась, и мама сделала из него костюм. А справа пиджак от смокинга за 6 рублей.

— Он был новый, тоже муж себе купил, а я иногда беру поносить, — говорит Дарья.

Можно вечно смотреть, как течет вода, как горит огонь и как девушки ищут платья на Новый год. Все эти палетки, корсеты и вырезы хорошо смотрятся в праздничных огнях, а потом живут в недрах шкафа — увы, но такова жизнь. И тем обиднее потратиться на дорогие платья и потом не носить их каждый день.

Нашей читательнице Диане удалось сделать нарядный образ бюджетным. Смотрите, как это получилось.

— Платье и шарф на этом фото для встречи Нового года на вечеринке в стиле black tie куплены на барахолке. Платье обошлось в 40 рублей, шарф — в 10. Покупками более чем довольна, особенно ценой.

Удачные покупки в секондах есть и у Кристины.

— Мы живем в частном доме, поэтому я часто заглядываю в разные места, так как одежда для нас как расходник. Рабочей одежды больше, чем повседневной, — объясняет девушка.

Неплохие вещи удавалось найти как на барахолке на «Ждановичах», так и в секондах.

— На «Ждановичах» есть столы, где все по 2 рубля или по 5. Причем там есть реально классные вещи! Много Bershka, Zara и подобных марок. Есть даже с бирками. А потом мы услышали про «все по 1 рублю»… Там, конечно, было много того, что я покупать бы не стала, но если покопаться, то найти годное можно, — говорит Кристина.

Как раз на ждановичской барахолке нашелся утепленный горнолыжный костюм за 1 рубль, он на фото внизу. Девушка тоже находила практически новые куртку и штаны по 1 рублю. Блузка с вышивкой из секонда стоила около 3 рублей.

— Байка трехцветная, покупала мужу, но мне тоже идет. Стоила около 3 рублей.

Еще покупала мужу ни разу не использованный выходной костюм от итальянского дизайнера — вышло около 20 рублей.

Анастасия тоже часто смотрит вещи в секонде и показывает одну из самых удачных, как она считает, покупок — шубу из лисы за 65 рублей.

— Покупала ее в декабре 2022 года. Увидела случайно, рассмотрела небольшие потертости снизу изнанки на мехе, но взяла. В итоге довольная как слон: шуба теплая, легкая, и это, пожалуй, лучшее вложение 65 рублей. А потертости меха я сама срезала и сделала новую подгибку по низу, укоротив шубу на 5 сантиметров.

«Кроссовки Prada за €800 стоили чуть дороже 50 рублей»

Владимиру 25 лет, и он признается, что одевается в секундах и на барахолках всю сознательную жизнь — не от недостатка бюджета, а потому, что нравятся интересные, редкие и качественные вещи, говорит парень.

— Есть масса людей, которые зарабатывают на перепродаже этих вещей, но я покупаю исключительно для своего гардероба. Часто можно найти брендовые вещи за копейки. Таким образом, вещь, которая в бутике стоила несколько сотен евро, оказывается у меня в гардеробе за пару десятков рублей.

Из последних примеров удачных покупок Владимир приводит кроссовки Prada. По его словам, их стоимость — в районе €800, а в секонде они обошлись ему чуть более чем в 50 рублей.

Конечно, найти такие вещи и сделать выгодную покупку — большая удача, куда чаще в секондах встречаются обычный массмаркет и ноунейм-бренды.

Дальше еще немного пояснений от Владимира.

— Винтажный шерстяной свитер Paul&Shark — ценник на аналогичные модели сейчас в районе $400, куплен за 30 рублей.

Кроссовки Nike Air Force Shadow — официальный ценник в районе $170, куплены в идеальном состоянии за 50 рублей.

Можно найти такие бренды, как Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Lacoste, Calvin Klein, а если удачно зайти, могут попасться Prada, Corneliani, Brioni, Paul&Shark, Premiata, утверждает Владимир.

А вот пример того, как выглядят удача и кашемировый пиджак Polo Ralph Lauren.

Шерстяное пальто Hugo Boss. Видно, что оно уже пожило эту жизнь, но ведь и стоило немного.

Однако у такого хобби с поиском и покупкой дешевых брендовых вещей есть и негативная сторона, говорит парень.

— Часто покупаешь вещи, которые тебе абсолютно не нужны: просто не можешь пройти мимо. А в конце концов вещей становится слишком много. Но всегда есть возможность продать часть гардероба, чтобы освободить место для новых, не менее интересных вещей.

Если Владимир — очень подготовленный покупатель, то Вадим на днях сделал свои первые покупки в секонд-хенде.

Сначала он заглянул в секонд по совету друга и купил там куртку на весну за 23 рубля, а потом зашел еще в один магазин и купил там все, что на фото ниже.

Первая рубашка — вельветовая — обошлась в 13,90 рубля, вторая — от Zara — стоила 16,90.

— Одежду покупаю не так часто, обычно в LC Waikiki, DeFacto, Colin’s, Mark Formelle — то есть в тех магазинах, где уровень цен более-менее держится в среднем сегменте. Ориентировался в основном рублей на 30 за брюки, 10—20 за майки и рубашки, 100 за верхнюю одежду, и то почти всегда на такие цены можно рассчитывать, если это скидки.

На днях решил сходить в аутлет DeFacto недалеко от «Пушкинской», но весь день простоять в очереди за одеждой, а затем в кассу — совсем не вариант, поэтому я решил сходить в секонд-хенд. Людей было совсем мало, почти каждый день проводятся какие-то акции — однозначно понравилось.

Но все равно далеко не все вещи в секондах подходят для покупки, надо быть внимательным, считает Вадим.

— Большинство вещей я не купил бы только потому, что они старомодные, не молодежные либо просто выглядят ужасно. Поэтому, чтобы купить то, что тебе по душе, нужно хорошенько поискать. Хотя, например, нижнее белье я бы точно никогда не купил в секонде.

В остальном, если вещь тебе подходит, как говорится, любовь с первого взгляда, да еще и дешево, то я покупаю не раздумывая.

У Игоря подход к покупкам в секонде примерно тот же: вещь должна быть удобной и практичной.

— Купил за 25 рублей, очень теплая. Ходил в майке в минус 18, из нюансов — не было собачки в замке кармана и сзади наклейка немного стертая. Похожий фасон на рынке — от 100 у. е.

Еще один наш читатель, Евгений, покупает в секундах не самые очевидные вещи: велосипедную и мотоциклетную экипировку плюс спортивную одежду. Но этом фото велокуртка Crivit, в которой парень приехал на работу и как раз смог сделать фото.

— У сэкандах бывае экіп, якога няма ў нашых спартыўных крамах, ці ён ёсць, але неапраўдана дарагі. Яшчэ часцяком прадаўцы ў сэкандах не ведаюць сапраўднага кошту некаторых рэчаў, гэта асабліва тычыцца матацыклетнай экіпіроўкі. Можна, напрыклад, за 15 рублёў набыць дажджавік, за які на барахолцы просяць 150.

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