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В Беларуси придумали странное ноу-хау для дворников

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  • 19.03.2023, 10:53
  • 5,442
В Беларуси придумали странное ноу-хау для дворников

За их работой будут следить с помощью «высоких технологий».

Для контроля за исполнением служебных обязанностей дворников планируется внедрить новую «технологию».

Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Московского района Сергей Рубанов, сообщают «Минск-Новости».

— Сегодня любой дворник должен выполнять свои задачи и обязанности, работать ответственно. Специалист должен находиться на рабочем месте по рабочему графику, — сказал Рубанов.

Чтобы понимать, насколько эффективно сотрудник выполняет свои обязанности, планируется «внедрить программный продукт».

— Сегодня у каждого есть смартфон. Программа позволит отслеживать, где находится тот или иной работник. Пока это ноу-хау рассчитываем протестировать на складе мастеров. Будет видно, где в данный момент находится мастер, который руководит бригадой, и соответствует ли это его рабочему графику, — сказал Рубанов.

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