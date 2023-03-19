В Беларуси придумали странное ноу-хау для дворников

В Беларуси придумали странное ноу-хау для дворников11
- 19.03.2023, 10:53
- 5,442
За их работой будут следить с помощью «высоких технологий».
Для контроля за исполнением служебных обязанностей дворников планируется внедрить новую «технологию».
Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Московского района Сергей Рубанов, сообщают «Минск-Новости».
— Сегодня любой дворник должен выполнять свои задачи и обязанности, работать ответственно. Специалист должен находиться на рабочем месте по рабочему графику, — сказал Рубанов.
Чтобы понимать, насколько эффективно сотрудник выполняет свои обязанности, планируется «внедрить программный продукт».
— Сегодня у каждого есть смартфон. Программа позволит отслеживать, где находится тот или иной работник. Пока это ноу-хау рассчитываем протестировать на складе мастеров. Будет видно, где в данный момент находится мастер, который руководит бригадой, и соответствует ли это его рабочему графику, — сказал Рубанов.