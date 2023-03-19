«Подруга отправила кеды к Новому году — их до сих пор нет» 19.03.2023, 11:41

Как передать посылку в Беларусь и что может случиться с ней по дороге.

Поздравить с праздником родных и друзей, которые находятся далеко, не такая простая задача. Как сделать это быстро и не очень дорого?

Журналисты Myfin.by решили спросить белорусов из разных стран, какие способы испробовали они и что могут порекомендовать.

«Подруга отправила кеды к Новому году — их до сих пор нет»

Юлия, Польша

— В Польше я с весны 2022 года. Но в Минске у меня много друзей и семья. И на каждый праздник, день рождения или просто без повода стараюсь их как-то порадовать.

Можно передать что-то через водителей автобусов, которые ездят в Беларусь и обратно регулярно. И действительно некоторые соглашались передать небольшую посылку-передачку, если все соответствовало правилам пересечения границы. Но получив от водителей отказ несколько раз, я поняла, что нужно искать способ понадежнее.

Тогда я нашла в Instagram белорусского ИП, который занимается перевозками на микроавтобусе. И оказалось, что такая услуга существует: посылки и передачки из крупных городов (из Варшавы, Вроцлава, Кракова, Гданьска) вполне можно отправить. Разумеется, все тоже в рамках правил таможни. Цена такой перевозки зависит от габаритов отправления. Работает все и в обратном направлении — т.е. из Беларуси в Польшу. Например, мне отправили системный блок и монитор — обошлось в 60$.

Сама процедура простая. Договариваетесь на конкретное время, когда микроавтобус выезжает из города и приносите вашу посылку в назначенное место. Оставляете контакты человека, который должен забрать эти вещи в Минске. Сообщаете самому адресату, что в определенное время ему нужно подойти к нужной точке и забрать посылку. Водители обычно звонят после прохождения границы и сообщают, в какое время доедут. Удобно.

Был у меня опыт и с почтой. Как показала практика, она доставляет посылки значительно дольше. Например, у меня была печальная история с отправлением ко мне в Гданьск. Подруга в декабре отправила в качестве новогоднего подарка кеды. При оплате посылки, ей на почте выдали чек с трек-номером для отслеживания товара. Этот чек быстро потерялся и отслеживание стало невозможным. Как итог: сейчас середина марта, но мне посылку еще не доставили. А место ее нахождения узнать невозможно без трек-номера.

Ну и в целом, поздравить родных можно, если купить что-то в Беларуси и заказать курьерскую доставку. Обычно это вполне рабочий способ.

«Посылки отправлять дорого — высылаю письма с открытками»

Полина, Беларусь

— У меня несколько друзей живут в Германии и Польше. Однажды на праздники мне захотелось их поздравить настоящим почтовым отправлением. В связи с этим, воспользовалась услугами почты, а точнее отправкой почтовой корреспонденции. Выбирая между письмами в конвертах и посылками, выбрала письма, потому что даже 1 кг международной посылки стоит от 50 рублей, а если в конверт вложить несколько милых открыток и письмо, то можно уложиться в 6 рублей.

Есть большой недостаток даже в пересылке таких простых конвертов — срок в пути. До Германии письмо шло примерно 3 недели, еще и адрес перепутали в итоге. В Польше же срок доставки не сильно меньше получился. Конверт доставили на почту за 2 недели. Кажется, по Европе письма быстрее перемещаются и сама страна не сильно влияет на время в пути, то есть можно смело рассчитывать на 2-4 недели стабильно.

«Из-за санкций посылки отправлять нельзя, но получить можно»

Кристина, США

— Я в США живу уже 1,5 года. Еще когда сюда переехала, отправлять посылки было можно в обе стороны, но сейчас санкции наложили свой отпечаток и отправлять можно только из Беларуси в США.

Моя мама пользуется услугами «Белпочты», но доплачивает за перевозку самолетом, чтобы не было ужасно долго. С авиа перелетом я получаю свою посылку уже через месяц. Стоимость такого отправления посылки в 5 кг около 180 рублей, если не доплачивать за самолет, то цена ниже всего на 25 рублей.

С качеством доставки иногда бывают вопросы. За все время я получала всего 3 посылки. Первая дошла в безупречном состоянии, вторая — держалась на последнем кусочке скотча и буквально рассыпалась в руках, третья немного хуже чем первая, но тоже достаточно крепкая. Внутри коробок все почти всегда целое, но это скорее из-за того, что ничего бьющегося и хрупкого мне не отправляют.

«Отправить 2 кг в Туркменистан стоило 70 рублей»

Менли, Беларусь

— Моя мама живет в Туркменистане. В ноябре прошлого года мне понадобилось отправить ей посылку. Решила воспользоваться услугами «Белпочты».

Приятно удивило то, что мне помогли с коробкой, выдали наполнитель, и помогли заполнить наклейку, которая нужна для отправления. Кроме этого мне нужно было указать стоимость каждого сувенира и на английском заполнить еще один бланк перед отправлением.

Общая сумма за посылку в 2кг и отправку — составила около 70-80 руб. После оплаты мне выдали чек с номером для отслеживания.

Мама получила эту посылку через 3 недели. Коробка сохранила все вещи в хорошем состоянии. Разве что, по словам мамы, было видно, что ее вскрывали на таможне.

«Нашла сервис, чтобы радовать маму цветами»

Анна, Литва

— Живу в Литве уже два года. С мамой с тех пор только созванивались. Очень хочется как-то ее порадовать, особенно в праздники. Поэтому я искала какой-то способ, чтобы хотя бы небольшими знаками внимания ее поздравлять. Нашла в интернете сервис, который позволяет заказать букет удаленно. Я плачу за услугу своей картой, находясь в Литве, а сервис уже занимается организацией доставки букета к маме. Оплата происходит в евро, так что нет никаких проблем с курсовой разницей, карта проходит без проблем.

Мне понравилось, что у сервиса есть много полезных опций. Например, фотографию букета присылают в мессенджер — и я могу попросить что-то изменить или добавить в него. То есть я уверена, что моя мама получает не просто цветы, а именно такой букет, который я бы хотела вручить ей лично.

Также здорово, что курьер сам связывается с моей мамой и доставляет ей букет туда, куда удобно — домой, на работу, даже на дачу под Минском один раз довезли! И даже в праздничные дни, когда заказов у сервиса, наверняка уйма, все доставляли без опозданий.

Кстати можно выбрать не только букеты из цветов, но и композицию из фруктов или конфет, воздушные шары или даже небольшой подарочный набор с вареньем или медом. Но я сторонница классики.

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