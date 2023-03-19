закрыть
19 марта 2023, воскресенье, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Подруга отправила кеды к Новому году — их до сих пор нет»

  • 19.03.2023, 11:41
«Подруга отправила кеды к Новому году — их до сих пор нет»

Как передать посылку в Беларусь и что может случиться с ней по дороге.

Поздравить с праздником родных и друзей, которые находятся далеко, не такая простая задача. Как сделать это быстро и не очень дорого?

Журналисты Myfin.by решили спросить белорусов из разных стран, какие способы испробовали они и что могут порекомендовать.

«Подруга отправила кеды к Новому году — их до сих пор нет»

Юлия, Польша

— В Польше я с весны 2022 года. Но в Минске у меня много друзей и семья. И на каждый праздник, день рождения или просто без повода стараюсь их как-то порадовать.

Можно передать что-то через водителей автобусов, которые ездят в Беларусь и обратно регулярно. И действительно некоторые соглашались передать небольшую посылку-передачку, если все соответствовало правилам пересечения границы. Но получив от водителей отказ несколько раз, я поняла, что нужно искать способ понадежнее.

Тогда я нашла в Instagram белорусского ИП, который занимается перевозками на микроавтобусе. И оказалось, что такая услуга существует: посылки и передачки из крупных городов (из Варшавы, Вроцлава, Кракова, Гданьска) вполне можно отправить. Разумеется, все тоже в рамках правил таможни. Цена такой перевозки зависит от габаритов отправления. Работает все и в обратном направлении — т.е. из Беларуси в Польшу. Например, мне отправили системный блок и монитор — обошлось в 60$.

Сама процедура простая. Договариваетесь на конкретное время, когда микроавтобус выезжает из города и приносите вашу посылку в назначенное место. Оставляете контакты человека, который должен забрать эти вещи в Минске. Сообщаете самому адресату, что в определенное время ему нужно подойти к нужной точке и забрать посылку. Водители обычно звонят после прохождения границы и сообщают, в какое время доедут. Удобно.

Был у меня опыт и с почтой. Как показала практика, она доставляет посылки значительно дольше. Например, у меня была печальная история с отправлением ко мне в Гданьск. Подруга в декабре отправила в качестве новогоднего подарка кеды. При оплате посылки, ей на почте выдали чек с трек-номером для отслеживания товара. Этот чек быстро потерялся и отслеживание стало невозможным. Как итог: сейчас середина марта, но мне посылку еще не доставили. А место ее нахождения узнать невозможно без трек-номера.

Ну и в целом, поздравить родных можно, если купить что-то в Беларуси и заказать курьерскую доставку. Обычно это вполне рабочий способ.

«Посылки отправлять дорого — высылаю письма с открытками»

Полина, Беларусь

— У меня несколько друзей живут в Германии и Польше. Однажды на праздники мне захотелось их поздравить настоящим почтовым отправлением. В связи с этим, воспользовалась услугами почты, а точнее отправкой почтовой корреспонденции. Выбирая между письмами в конвертах и посылками, выбрала письма, потому что даже 1 кг международной посылки стоит от 50 рублей, а если в конверт вложить несколько милых открыток и письмо, то можно уложиться в 6 рублей.

Есть большой недостаток даже в пересылке таких простых конвертов — срок в пути. До Германии письмо шло примерно 3 недели, еще и адрес перепутали в итоге. В Польше же срок доставки не сильно меньше получился. Конверт доставили на почту за 2 недели. Кажется, по Европе письма быстрее перемещаются и сама страна не сильно влияет на время в пути, то есть можно смело рассчитывать на 2-4 недели стабильно.

«Из-за санкций посылки отправлять нельзя, но получить можно»

Кристина, США

— Я в США живу уже 1,5 года. Еще когда сюда переехала, отправлять посылки было можно в обе стороны, но сейчас санкции наложили свой отпечаток и отправлять можно только из Беларуси в США.

Моя мама пользуется услугами «Белпочты», но доплачивает за перевозку самолетом, чтобы не было ужасно долго. С авиа перелетом я получаю свою посылку уже через месяц. Стоимость такого отправления посылки в 5 кг около 180 рублей, если не доплачивать за самолет, то цена ниже всего на 25 рублей.

С качеством доставки иногда бывают вопросы. За все время я получала всего 3 посылки. Первая дошла в безупречном состоянии, вторая — держалась на последнем кусочке скотча и буквально рассыпалась в руках, третья немного хуже чем первая, но тоже достаточно крепкая. Внутри коробок все почти всегда целое, но это скорее из-за того, что ничего бьющегося и хрупкого мне не отправляют.

«Отправить 2 кг в Туркменистан стоило 70 рублей»

Менли, Беларусь

— Моя мама живет в Туркменистане. В ноябре прошлого года мне понадобилось отправить ей посылку. Решила воспользоваться услугами «Белпочты».

Приятно удивило то, что мне помогли с коробкой, выдали наполнитель, и помогли заполнить наклейку, которая нужна для отправления. Кроме этого мне нужно было указать стоимость каждого сувенира и на английском заполнить еще один бланк перед отправлением.

Общая сумма за посылку в 2кг и отправку — составила около 70-80 руб. После оплаты мне выдали чек с номером для отслеживания.

Мама получила эту посылку через 3 недели. Коробка сохранила все вещи в хорошем состоянии. Разве что, по словам мамы, было видно, что ее вскрывали на таможне.

«Нашла сервис, чтобы радовать маму цветами»

Анна, Литва

— Живу в Литве уже два года. С мамой с тех пор только созванивались. Очень хочется как-то ее порадовать, особенно в праздники. Поэтому я искала какой-то способ, чтобы хотя бы небольшими знаками внимания ее поздравлять. Нашла в интернете сервис, который позволяет заказать букет удаленно. Я плачу за услугу своей картой, находясь в Литве, а сервис уже занимается организацией доставки букета к маме. Оплата происходит в евро, так что нет никаких проблем с курсовой разницей, карта проходит без проблем.

Мне понравилось, что у сервиса есть много полезных опций. Например, фотографию букета присылают в мессенджер — и я могу попросить что-то изменить или добавить в него. То есть я уверена, что моя мама получает не просто цветы, а именно такой букет, который я бы хотела вручить ей лично.

Также здорово, что курьер сам связывается с моей мамой и доставляет ей букет туда, куда удобно — домой, на работу, даже на дачу под Минском один раз довезли! И даже в праздничные дни, когда заказов у сервиса, наверняка уйма, все доставляли без опозданий.

Кстати можно выбрать не только букеты из цветов, но и композицию из фруктов или конфет, воздушные шары или даже небольшой подарочный набор с вареньем или медом. Но я сторонница классики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин