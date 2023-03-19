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На базе войск РФ в Каховке бушует мощный пожар

  • 19.03.2023, 12:26
  • 6,120
На базе войск РФ в Каховке бушует мощный пожар

Местные жители сообщают о «прилете» от ВСУ.

В оккупированной Каховке Херсонской области сегодня, 19 марта, вспыхнул масштабный пожар. В сети сообщают о возможном «прилете» по базе российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители отмечают, что пожар возник в районе элеватора. Черный дым заметен даже в других населенных пунктах.

При этом в сети предполагают, что украинские военные могли атаковать базу российской армии в оккупированной Каховке.

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