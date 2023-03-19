На базе войск РФ в Каховке бушует мощный пожар
- 19.03.2023, 12:26
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Местные жители сообщают о «прилете» от ВСУ.
В оккупированной Каховке Херсонской области сегодня, 19 марта, вспыхнул масштабный пожар. В сети сообщают о возможном «прилете» по базе российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Местные жители отмечают, что пожар возник в районе элеватора. Черный дым заметен даже в других населенных пунктах.
При этом в сети предполагают, что украинские военные могли атаковать базу российской армии в оккупированной Каховке.