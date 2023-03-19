Валерий Карбалевич: Надутые Лукашенко пузыри стали лопаться 1 19.03.2023, 13:16

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Валерий Карбалевич

Выбор у изгоя невелик.

Узурпатор Лукашенко 12–13 марта посетил с визитом Иран. Насколько плодотворным окажется сотрудничество режимов-изгоев? Об этом для специально для «Позірка» рассуждает политический аналитик Валерий Карбалевич:

— Проблема в том, что белорусская экономическая модель неэффективна, она может существовать только при условии внешней подпитки.

Выход был найден простой: нужно найти внешнего спонсора, который бы по каким-то политическим, геополитическим, идеологическим причинам согласился бы субсидировать Беларусь.

Российская помощь оказалась отнюдь не бескорыстной

Сама идея обмена общности идеологии и политических целей на экономические дивиденды — не новая. Например, во время холодной войны многие страны «третьего мира» кормились от СССР благодаря социалистической риторике.

Вот и белорусскому правителю долго искать не пришлось. Рядом находилась Россия, которая после распада СССР переживала постимперский синдром, ностальгировала по статусу великой державы. И тут появляется Лукашенко, который всячески продвигает идею реинтеграции, сближения с империей. Это был бальзам на изболевшуюся душу российского общества и элиты.

Но жизнь на дармовщину имеет свои риски. Со временем выяснилось, что российская экономическая помощь не так уж бескорыстна. Раз за разом возникали конфликты, в основе которых был спор о размере субсидий и степени уступок со стороны Минска.

К тому же с каждым годом Беларуси для сохранения социального статус-кво требовалось все больше спонсорской помощи. Кроме того, Москва стремилась конвертировать экономическую поддержку союзника в политическое влияние.

Венесуэла, Иран: пузыри стали лопаться

И в Минске пришли к выводу, что в дополнение к российскому надо найти новый источник благ. Начался флирт с Китаем. Но без особых результатов. Китайцы оказались очень прагматичными, просто так, за льстивую риторику, денег не дают. Все их кредиты — связанные, в одном пакете с китайским же оборудованием и китайской рабочей силой.

Частые визиты Лукашенко в богатые нефтью страны Персидского залива (Объединенные Арабские Эмираты, Катар и другие) также не дали притока капитала в таком объеме, чтобы спасти больную белорусскую экономику.

В таком случае кого еще можно было раскошелить? Правильно, международных изгоев, которые находятся в непримиримых отношениях с США, падки на антиимпериалистическую риторику и к тому же имеют нефтедоллары. Тогда и началось активное сотрудничество Беларуси с Ираном и Венесуэлой.

Обратите внимание: несмотря на идеологическую близость, Лукашенко ни разу не посетил Северную Корею. Ведь там нечего ловить, сами голодают. А Иран и Венесуэла щедро спонсировали идейно близкие режимы и политические движения.

Поначалу казалось, что все идет как по маслу. Бесконечным обменам визитами, заявлениям о взаимной политической поддержке, разговорам о создании некой антиамериканской оси сопутствовали разработки совместных экономических проектов.

Но все эти проекты строились на шаткой основе. Они базировались не на коммерческом расчете, а на политических договоренностях. Экономика подгонялась под политическую целесообразность.

Проекты начинались под шумный пропагандистский аккомпанемент. Однако через некоторое время выяснялось, что за дружбу кто-то должен платить. Начинали считать деньги. И тут выяснялось, что экономических расчетов никто не делал. Поэтому надутые пузыри стали лопаться.

Производство «Самандов» прогорело, вместе добывать нефть не получилось

Особенно заметным был грандиозный крах венесуэльского мегапроекта. Но и в отношениях Беларуси с Ираном оказалось много экономических провалов.

Сначала рухнула авантюра со строительством в Обчаке под Минском завода по производству иранских автомобилей «Саманд», так как на эти машины не нашлось спроса. Следом скончался и проект по совместной добыче нефти на иранском месторождении Джофейр. Сорвалось строительство иранской корпорацией комплекса «Магнит Минска».

Пик отношений пришелся на период, когда президентом Ирана был Махмуд Ахмадинежад (2005–2013 годы). После его ухода с этого поста сотрудничество застопорилось. Встречи на высшем уровне происходили только на саммитах.

У изгоев выбор партнеров невелик

Но сейчас, судя по всему, происходит некая реанимация союза Минска с Тегераном. Толчок к этому новому этапу дала встреча Лукашенко с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в сентябре 2022 года в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В октябре 2022 года Иран посетил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Затем в ноябре в Тегеран отправился премьер-министр Роман Головченко. И вот теперь прилетел Лукашенко.

Что послужило стимулом к реанимации активного сотрудничества? Наверное, логика геополитического позиционирования, и не только в связи с войной в Украине. Напомню, что в прошлом году в Иране вспыхнули массовые народные протесты, которые власти жестоко подавили (десятки протестующих были убиты, приговорены к смертной казни), объявив их заговором Запада. Ничего не напоминает?

А война в Украине способствовала глубокому расколу мира. Лукашенко жаловался, что Беларусь и Россия выступают против 52 стран, поддерживающих Киев. В 2022 году на саммитах ОДКБ и ШОС он призывал переориентировать деятельность этих организаций в антизападном направлении. Однако эти усилия не имели большого успеха.

В последнее время стало ясно, что между РФ и Ираном идет активное сотрудничество в военной сфере. Иранские беспилотники массово используются Россией в войне с Украиной.

То есть Иран де-факто становится союзником РФ. И Беларусь на этом фоне не выглядит такой уж одинокой. Это тоже способствует сближению.

А то, что Иран находится под жесткими санкциями, Лукашенко сейчас мало волнует. Потому что Беларусь сама оказалась в похожей ситуации. Теперь нечего бояться. Официальный Минск уже потерял все, что можно было потерять. А в условиях международной изоляции выбор для сотрудничества невелик.

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