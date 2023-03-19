В Украине был двойник Путина: эксперты указали на интересные детали 5 19.03.2023, 15:23

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Как в Крыму, так и в Мариуполе.

Российский правитель Владимир Путин якобы прибыл в Севастополь в аннексированном Крыму. Затем российские СМИ сообщили о визите Путина в захваченный Мариуполь. Однако эксперты уже заметили странные нюансы, указывающие на то, что это был не Путин, а его двойник. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сообщает «24 канал».

На видео, которое опубликовали в Сети, видно, как Путин хромает. Свитан заметил, что этим он пытался скрыть свою истинную походку.

«Когда человек хромает или делает вид, то практически невозможно по походке определить, двойник это или основной персонаж. Поэтому если он хромал, то, скорее всего, это был не Путин», – говорит Свитан.

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заметил другую особенность. Обычно Путин прижимает свою правую руку к себе или держится ею за стол. Вместо этого на этот раз диктатор активно жестикулировал правой рукой.

«Мне показалось, что это был двойник. Потому что он очень активно жестикулировал правой рукой. Обычно, когда он сидит за столом, то держится правой рукой или где-то ее прижимает, когда выходит из самолета. Здесь он ею размахивает», - говорит Ступак.

Эксперты также сомневаются, что российский президент Владимир Путин действительно вопреки правилам безопасности, которым он в последнее время усердно следует, посещал Мариуполь.

Журналист Юан Макдональд в Twitter поставил под сомнение сюжет российских пропагандистов, на котором Путин встречается с якобы жителями новых высоток уничтоженного города.

Макдональд назвал кадры сюрреалистичными, так как дома были построены на месте уничтоженных армией того же Путина.

«Российский диктатор Владимир Путин в ныне оккупированном Россией украинском городе Мариуполь встречается с жителями новых квартир (чьи старые квартиры были разрушены российской армией) посреди ночи. Сюрреалистичные кадры (если настоящие) из Кремля. Но реально ли это?» - поинтересовался журналист.

Преподаватель российской и постсоветской политики в Университете Бата доктор Стивен Холл, комментируя поездку Путина, написал, что «благодарные» граждане, изображенные на видео, могут быть подставными лицами.

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