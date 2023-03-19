Корабль взял курс на айсберг Аббас Галлямов

19.03.2023, 16:06

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Свергать или отползать?

Осмысливая произошедшее позавчера, большинство российских элит погрузилось в депрессию. Для них решение Международного уголовного суда стало сигналом, что проскочить между струйками у них не получится. Они теперь не просто исполнители поручений начальства, они — соучастники преступления. Вроде бы надо отползать, но как? Страшно ведь. А вдруг Путин это отползание за предательство сочтет?

Свергать? Еще страшнее! Да и опять же — как? Ни технике этого дела, ни вообще независимой политической игре никто из них не обучен. Всю жизнь только прислуживали, да крысятничали. Это не те навыки, которые помогут в случае с организацией переворота… В общем, ясно, что просто так плыть по течению теперь нельзя, но что именно делать и куда грести — совершенно непонятно. Отсюда — депрессия и растерянность, являющиеся сейчас доминирующей в рядах российских элит эмоцией.

Бенефициары эскалации

Есть, однако, их небольшая группа — в первую очередь это Патрушев и Сечин (секретарь Совбеза и глава Роснефти — прим.), — которые восприняли происшедшее с чувством внутренней удовлетворенности. Они всегда были за эскалацию, а теперь уже и Путин гарантированно оказался с ними в одной лодке. Проклятая двусмысленность исчезла. Резко ослабел риск, что ненавистные «технократы» убедят президента совершить какой-нибудь маневр — прекратить войну, начать переговоры с Украиной и нормализацию отношений с Западом — или еще какую-нибудь подлость в этом духе придумают.

Раньше такая возможность сохранялась, и она таила в себе опасность остаться не у дел, оказаться апологетом отвергнутого курса, а значит — рисковать окончательной утратой влияния и даже возможностью быть объявленным крайним. Теперь эта угроза миновала, теперь план Медведева стать преемником если и не похоронен полностью, то, по крайней мере, выглядит гораздо менее реалистичным, чем это было еще вчера утром.

Отныне впереди бесконечная эскалация, конфликт с окружающим миром, а значит они — люди вроде Патрушева и Сечина — будут вечно нужны Путину, будут всегда рядом. И в конце концов это закончится передачей короны Патрушеву-младшему. Неплохая перспектива — с их точки зрения. А «сислибы», вроде Набиуллиной и Собянина, пусть либо бегут и прячутся, либо присягают им — «ястребам» — на верность.

Курс на айсберг

Тут все бы хорошо, только они об одной малости забыли — о враге. А он ведь никуда не делся.

В 70-е годы американские политики сильно разошлись в отношении того, что делать с Советским Союзом: кто-то предлагал умиротворять и договариваться, кто-то — наоборот, требовал взвинтить ставки и идти на эскалацию. Сначала пробовали первое, потом — при Рейгане — перешли ко второму. Эта стратегия в конце концов и привела к успеху. Советский Союз не выдержал навязанной американцами гонки вооружений, надорвал силы и рухнул.

По всей видимости, в этот раз все будет идти в рамках той же самой логики. Запад будет действовать не через быструю нормализацию, маневр и дипломатию, а чрез доведение российской силовой логики до абсурда. Типа, «ну ок, ребята, давайте, дуйте до горы, посмотрим, как это у вас получится».

Получится, конечно, плохо, и закончится, безусловно, коллапсом, однако до того момента, как это случится, ничего хорошего Россию, боюсь, не ждет. Во всяком случае шанс на реализацию сценария «преемник», о котором я писал раньше, и который создавал предпосылки к нормализации ситуации, теперь представляется гораздо менее вероятным.

Российский корабль теперь, похоже, окончательно утратит способность к маневру и прямым ходом понесется вперед в направлении своего айсберга.

Аббас Галлямов, Telegram-канал «Можем объяснить»

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