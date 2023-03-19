«Один голову сам себе прострелил» 2 19.03.2023, 20:24

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В рядах российских оккупантов начинаются суициды.

Украинская разведка опубликовала перехват, в котором российский военный рассказал, что один из оккупантов прострелил сам себе голову из-за плохого морального состояния

Перехват опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Да, своей жизнью живем. Вон, кто-то и стреляется, один пацан голову сам себе прострелил. Пришел из наряда, автомат взял на**й, голову расх**рил и все», - жалуется оккупант и подтверждает, что самоубийца просто «не выдержал» ситуации на фронте.

Он также рассказал, что командир скрыл факт самоубийства, чтобы семья оккупанта получила выплату.

«Это у нас командир хороший еще, справедливый. Списал, как в бою, чтобы семье 5 миллионов заплатили за смерть. За самострел же не заплатят», - рассказал он.

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