В Минске в гаражном кооперативе произошел взрыв
- 2.03.2023, 21:28
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ЧП произошло на улице Асаналиева.
В столичном гаражном кооперативе на улице Асаналиева произошел взрыв, есть пострадавший. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
Сообщение о взрыве без последующего горения в кирпичном гаражном боксе на территории кооператива «Авто-96» поступило спасателям 1 марта в 18.30.
По данным спасателей, в результате взрыва 47-летний хозяин гаража получил ожоги и был госпитализирован. Также в боксе повреждены две внутренние перегородки и семь оконных проемов в расположенном рядом здании ОАО «Нерудпром».
Причина взрыва на данный момент устанавливается.