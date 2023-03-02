В Минске в гаражном кооперативе произошел взрыв 2.03.2023, 21:28

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иллюстрационное фото

ЧП произошло на улице Асаналиева.

В столичном гаражном кооперативе на улице Асаналиева произошел взрыв, есть пострадавший. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о взрыве без последующего горения в кирпичном гаражном боксе на территории кооператива «Авто-96» поступило спасателям 1 марта в 18.30.

По данным спасателей, в результате взрыва 47-летний хозяин гаража получил ожоги и был госпитализирован. Также в боксе повреждены две внутренние перегородки и семь оконных проемов в расположенном рядом здании ОАО «Нерудпром».

Причина взрыва на данный момент устанавливается.

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