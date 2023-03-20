Курская дуга 2.0: контрнаступление ВСУ может начаться в неожиданном месте 20.03.2023, 8:28

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Украинское военное командование рассматривает несколько вариантов.

Сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведения одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях. Российские оккупанты прилагают усилия, чтобы выяснить, где ожидать основного удара. Об этом рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире Freeдом.

«По данным того же российского преступника Евгения Пригожина, в районе Бахмута формируются четыре свежие украинские бригады, что свидетельствует, по его мнению, о возможности контрнаступления ВСУ на этом направлении. Российские источники называют Бахмутское направление второй Курской дугой. То есть тактика времен Второй мировой войны, но уже в исполнении Вооруженных сил Украины – максимальное нанесение потерь в личном составе и технике российским оккупантам, истощение их, обескровливание атакующих частей. А потом – успешный характер контрнаступления», - отметил Снегирев.

Он напомнил, что министр обороны РФ Шойгу не так давно посещал фронт в Донецкой области. Речь идет об Угледарском направлении. Эксперт считает, что визит этот не случайный.

«Визит именно на это направление был осуществлен с целью инспекции фортификационных, то есть оборонительных сооружений противника. Возможный замысел ВСУ вполне читабелен – расстояние от Угледара до Мариуполя около 10 км. К тому же решается и вторая задача – блокировка основного транспортного хаба, Волновахи, – около 40 км от Угледара до Волновахи. Плюс, соответственно, решение проблемы так называемого сухопутного коридора, то есть того участка дороги, который соединяет оккупированный Крым с захваченными территориями Луганской и Донецкой областей, и, соответственно, с Российской Федерацией», - отметил Снегирев.

Перспективным с точки зрения возможного контрнаступления ВСУ эксперт называет Запорожское направление. Также он не отвергает Херсонское направление как перспективное для контрнаступления.

«К тому же рассматривается несколько вариантов, в том числе и форсирование Днепра. Неслучайно, по сообщениям пабликов российских оккупантов, сейчас на территории Херсонской области зафиксирована резкая активизация диверсионно-разведывательных групп ВСУ», - добавил он.

Не стоит забывать и о Харьковском направлении, считает эксперт.

«Это возможность нанесения предупредительного удара непосредственно по позициям Вооруженных сил страны-оккупанта. Это так называемое Сватовское направление, выход непосредственно в Луганск с последующим блокированием Российской оперирующей группировки, как на территории Луганской, так и Донецкой областей. То есть сценариев более чем достаточно. Фактически сейчас, благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины и, соответственно, военно-технической помощи со стороны Запада, созданы условия для возможного успешного характера деоккупации», - резюмировал Снегирев.

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