Художница-ябатька пожаловалась на минского «бандеровца» 18 20.03.2023, 16:59

6,558

Светлана Жигимонт

Поводом для конфликта стала георгиевская лента на ее машине.

Художница-ябатька Светлана Жигимонт пожаловалась на минского «бандеровца».

Когда она вышла из кафе с мужем и села в автомобиль, рядом прошел мужчина и пристально посмотрел на нее. Потом сел в свое авто, подъехал к машине Светланы, опустил стекло и включил песню на украинском языке.

«Я открыла окно, чтобы узнать, что ему надо. У него в машине играла песня на укр. мове что-то про «вбыты москаля». Он долго ее проигрывал и лыбился. Потом тронулся и проехал вперед. Я сфоткала его номер. Он развернулся и вернулся. Опять поравнялся с нашей машиной и стал словесно предъявлять за ленточку. Опять развернулся и поравнялся. Сфоткал нас. Жигимонт под мое неодобрение вышел к нему. Тот вышел из машины и начал драку. Они сцепились. Я верещала. Мимо проходили молоденькие курсанты МВД, встряли и разняли. Я ребятам объяснила, что бандеровец напал на нас за георгиевскую ленточку в машине. Кадр уехал», — жалуется в соцсетях Жигимонт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».