Помогает сердцу и мозгу: назван самый полезный фрукт 1 20.03.2023, 18:58

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Диетологи советуют включить его в ежедневный рацион.

Фрукты невероятно полезны для нашего организма как источник витаминов и антиоксидантов. Рекомендованное количество для потребления зависит от ряда факторов, но взрослым обычно советуют потреблять 1,5-2 чашки их в день.

Черника – лучший фрукт

По словам диетолога Даниэля Крамбла Смита, самым полезным фруктом является дикая черника, пишет USA Today. Во-первых, она входит в число фруктов и овощей с самым высоким содержанием антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток. Также черника занимает лидирующее место среди фруктов и овощей по содержанию клетчатки, которая отвечает за работу кишечника и дает чувство сытости. Регулярное ее потребление помогает улучшить память и влияет на состояние сердечно-сосудистой системы в данной ситуации.

Помимо этого, черника содержит антоцианы, которые позволяют глазам лучше адаптироваться к темноте и повышают остроту зрения. Также этот фрукт может помочь стабилизировать уровень глюкозы в крови благодаря своему высокому содержанию антоцианов. А содержащиеся в чернике флавоноиды помогают улучшить кровоток и предотвратить образование тромбов.

Чем фрукты полезны

Диетолог отмечает, что кроме черники, существует множество полезных фруктов. Цитрусовые - полезный источник витамина С, который помогает выработке коллагена. Регулярное их потребление мандаринов, лимонов, апельсинов улучшает здоровье волос, кожи, ногтей. Яблоки содержат пектин – волокно, которое действует как пребиотик, улучшающий работу толстой кишки и пищеварение. Виноград при этом помогает предотвратить остеопороз и нормализировать обмен веществ.

Сахар во фруктах

Несмотря на то, что во фруктах содержится достаточное количество природного сахара, людям без проблем с резистентностью к инсулину не стоит переживать – количество витаминов, клетчатки уравнивает все риски связанные с сахаром и может способствовать нормализации веса.

По этой причине Крамбл Смит советует делать домашние фруктовые соки, если у вас нет диабета. Также из них можно готовить желе, бисквиты и другие диетические блюда. При этом диетологи не советуют покупать соки, так как они просто напичканы большим количеством добавленного сахара.

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