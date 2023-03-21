Пригожин бьется в агонии 21.03.2023, 8:57

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Создатель ЧВК «Вагнер» настроил против себя гигантское количество недовольных в элитах РФ.

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на фоне совершенно тусклого, аморфного и предсказуемого российского политикума выглядит довольно эксцентрично.

Его знаменитая кувалда вполне могла бы стать новым символом фракции ЛДПР, считает экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

«Пригожин опирается на маргиналов, и их становится все больше и больше – недовольных и раздраженных. При всей дикости того, что связано с главарем ЧВК «Вагнер», при этой бесконечной грязи и преступлениях, он умеет раззадорить вот эту маргинальную часть российского общества. И на нее он, видимо, и опирается, поскольку больше у него опоры особо никакой нет», – высказала свое мнение Мария Максакова в интервью на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

По словам Максаковой, Пригожин за все эти годы интриг и шантажа восстановил против себя такое гигантское количество недовольных, что скоро это во что-то выльется.

«Его продолжающаяся война с Бегловым (губернатор Санкт-Петербурга – ред.), какие-то песни Шнура, которые он постоянно вбрасывает, свидетельствуют о какой-то творческой агонии. Он еще продолжает этот триллер, хоррор. Наверное, страшно ему. Это все бегство от свободы – излишняя суета перед принятием неизбежного», – заявила экс-депутат Госдумы.

Напомним, что, как сообщал сайт Charter97.org, Пригожин предупредил Шойгу об угрозе окружения ЧВК «Вагнер» под Бахмутом.

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