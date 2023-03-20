Пригожин предупредил Шойгу об угрозе окружения ЧВК «Вагнер» под Бахмутом 3 20.03.2023, 20:21

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Основатель ЧВК «Вагнер заявил о подготовке наступления украинской армии.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил министра обороны РФ Сергея Шойгу о подготовке наступления украинской армии под Бахмутом. Он отчитался, что его наемники захватили 70% территории города, но без внешней поддержки их могут окружить. Копию письма выложила пресс-служба Пригожина.

«По имеющейся информации в конце марта — начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК „Вагнер“ от основных сил ВС РФ», — указывает бизнесмен.

ЧВК «Вагнер» действует в районе Бахмута, где сейчас идут наиболее тяжелые бои.

«Нужно сконцентрироваться и ждать ударов со стороны противника, и быть готовыми отразить эти удары. Я думаю, что времени на подготовку у нас еще пару недель. А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить „Боржоми“», — написал накануне в своем канале Пригожин.

Ранее Пригожин неоднократно критиковал действия командования российской армии. В частности, он жаловался, что его силы не получают боеприпасы в нужном количестве.

Одновременно с подготовкой украинского наступления тают шансы успешно атаковать у российских войск. Американский институт изучения войны (ISW) отмечает, что российское наступление достигло пикового момента без каких-либо весомых результатов. «Продолжающиеся российские наступательные операции вдоль линии Сватово—Кременная, вокруг Бахмута, а также на фронтах Авдеевка—Донецк и Угледар не смогли принести более чем незначительные тактические успехи», — говорится в ежедневном отчете ISW. При этом, подчеркивают исследователи, наступление ВС РФ закончится независимо от того, возьмет российская армия Бахмут или нет. Наступательные операции Москвы на Купянском, Сватовском и Кременном направлениях в Луганской области «также не приносят значительных успехов».

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