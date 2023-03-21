«Вообще не хочу уезжать из Крыма»: ставшая мемом россиянка показала свою жизнь в РФ 4 21.03.2023, 9:55

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Кадры из Нового Уренгоя шокируют.

Все помнят россиянку, которая после летних взрывов в оккупированном Крыму взвыла в такси и стала настоящим интернет мемом. Ее фраза «Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты…» известна каждому. Сейчас героиня этого видео Светлана Логинова живет в Новом Уренгое, это Ямало-Ненецкий автономный округ России.

Об этом стало известно по опубликованным Логиновой серии роликов на YouTube-канале «Супер муж». На кадрах женщина показывает реалии своей супружеской жизни.

Так, в свежем ролике показала цены на продукты на местном рынке. Судя по ее комментариям, они ее неприятно удивили.

«Март сходит с ума, вообще ничего не видно, ужас какой. Только на внедорожниках можно было со двора выехать. Там вообще все замело, ужас! Смотрите: вот вам и март на севере», – сказала Светлана.

Ранее в сети опубликовали видео, как жительница РФ на видео в слезах рассказывает, что ее полностью устраивала жизнь в оккупированном Крыму и она не хочет никуда уезжать.

«Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты... Как здесь классно вообще. Я привыкла, здесь как у себя дома жили, настолько все душевно, по-домашнему», — сказала таксисту россиянка, выезжая с оккупированной территории.

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