Уголовники «Вагнера» с боевым опытом наводняют российские города 2 21.03.2023, 10:58

3,110

Британская разведка назвала дату, когда ситуация станет критической.

В ближайшие недели тысячи российских заключенных, воевавших за группу «Вагнер», скорее всего, будут помилованы и освобождены. Они станут серьезной проблемой для жителей России.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, пик вербовки заключенных Вагнера пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагалось смягчение приговора после шести месяцев службы.

Хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, данные из России свидетельствуют о том, что группа выполняет свое обещание освободить оставшихся в живых. По данном британской разведки, удостоверения, выданные освобожденным ветеранам «Вагнера», свидетельствуют, что они были утверждены указом президента Путина.

«Теперь, когда «Вагнеру», вероятно, запретили вербовать новых заключенных, этот исход усугубит кадровые проблемы. Кроме того, внезапный приток правонарушителей, часто склонных к насилию, с недавним и часто травмирующим боевым опытом, вероятно, станет серьезной проблемой для российского общества военного времени», - отмечают в Минобороны Британии.

В январе британская разведка сообщала, что численность группы «Вагнер» на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».