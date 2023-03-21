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В Могилевской области подтопило три участка дорог и три автомобильных моста

  • 21.03.2023, 11:26
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В Могилевской области подтопило три участка дорог и три автомобильных моста

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровня воды сохранится.

За последние сутки в Могилевской области были подтоплены три участка дорог и три автомобильных моста. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в результате подъема уровня воды в реках Проня и Беседь произошли подтопления трех участков дорог и трех автомобильных мостов (протяженность максимально подтопленного участка — 70 м, максимальный уровень воды — 20 см) в Славгородском, Хотимском и Чаусском районах.

Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Фото: belgidromet.by

Как сообщает Белгидромет, на большинстве рек происходит рост уровня воды, суточная интенсивность его составляет в бассейнах Западной Двины до 73 см, Днепра, Березины и Сожа — до 19 см. На реках бассейнов Немана, Вилии и Припяти отмечаются незначительные (1−3 см за сутки) колебания уровня воды. Вода находится на пойме на большинстве рек бассейна Припяти, некоторых реках бассейнов Немана, Вилии, Днепра, Березины и Сожа.

«Уровни воды превышают опасные высокие отметки на реке Проня у деревни Летяги (приток Сожа), Припяти у города Петриков и ее притоке реке Птичь у деревни Першая Слободка. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на притоке Днепра реке Друть у деревни Городище, Припяти у деревни Черничи, ее притоке реке Случь у агрогородка Ленин», — проинформировали в Белгидромете.

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровня воды сохранится. Таяние и разрушение ледяного покрова на водных объектах страны продолжится.

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