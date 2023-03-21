«Ник и Майк»: Версия о стрельбе в Гродно идет по сценарию лучших блокбастеров 2 21.03.2023, 13:26

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И таких «разборок» будет все больше.

Как сообщал сайт, на БТ сегодня показали момент ликвидации иностранца в Гродно. В сюжете пропагандистов заявили, что это был россиянин, заброшенный в Беларусь с территории Польши — Алексей Ломакин.

Информацию госТВ прокомментировал телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Версия о гродненской стрельбе все больше идет по сценарию лучших блокбастеров хунты.

Каким образом иностранец с поддельным российским паспортом пересек границу с Польшей и провез целый арсенал в мирный город Гродно? Ведь еще на днях Швеца с двумя действительными паспортами через границу бдительные пограничники не пустили, несмотря на «слезы и мольбы». Если нормально читать то, что говорит хунта, то граница – проходной двор для самых настоящих террористов, вооруженных до зубов.

Теперь очевидный прокол нужно опять засыпать медалями и орденами. Поэтому можно рассказывать, что несколько месяцев вели. Дали проехать. Все провезти и складировать чуть ли не в центре Гродно. И героически взяли, пока не натворил бед. Но на фоне подразделений, которые умеют читать мысли и задерживать белорусов, за то, что «явно замышляли что-то противоправное», это просто дичайший непрофессионализм (сарказм).

Что имеем по факту?

Иностранный гражданин был и погиб в ходе штурма квартиры.

Гражданство хунта не называет, прикрываясь липовым российским паспортом.

По нашей информации, застрелен гражданин, который такой же «террорист», как и тысячи «экстремистов» из числа обычных белорусов.

Гражданство иностранное, но не соседних с Беларусью стран.

Больше похоже, на бизнес-разборки с привлечением спецназа КГБ. Какое отношение к этому имеет гродненский губернатор и его брат, еще предстоит установить.

Кто-то хотел назад в прошлое. Лихие 90-е, где главным актором выступает государство, уже вернулись.

И таких разборок будет все больше. Банду нужно кормить, а кормовая база сокращается. Конфликты неизбежны. Совещание отчасти посвящено тому, чтобы не перестреляли сами себя. Ведь карательных спецотрядов сейчас насоздавали массу, а враг так и не приезжает.

С другой стороны, это отвлечение внимания от назревшей необходимости проведения внутренних чисток. В Совбезе до сих пор в шоке от количества действующих, бывших сотрудников КГБ, а также членов их семей, которые подписались в 2020 году за альтернативных кандидатов. Если действовать принципиально, то можно повесить амбарный замок на ведомстве и начать массовые расстрелы по новому «законодательству».

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