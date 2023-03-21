В России взялись за Меладзе 1 21.03.2023, 15:54

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Валерий Меладзе

Артиста требуют объявить «иностранным агентом».

Российские СМИ массово написали о том, что российский певец Валерий Меладзе, который поддержал Украину, «финансирует Вооруженные силы Украины».

Об этом написал Телеграмм-канал «Шоу бизнес». «Валерий Меладзе сразу же после продажи особняка попал под следствие. Полиция отрабатывает версию финансирования Меладзе ВСУ», - сообщают они.

Кроме того, издание отметило, что певец Меладзе выступает теперь только на частных мероприятиях, запрашивая за час 3 млн рублей (40 тысяч долларов США). «Снятые на его концертах видео и фото просят не публиковать в соцсетях», - пишут медиа РФ.

Кроме того, российского певца Валерия Меладзе хотят признать «иноагентом» из-за того, что недавно он сказал «Героям слава» на корпоративе в Дубае.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, заявление на имя генпрокурора с просьбой внести певца в список иноагентов подал Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Отмечается, что ранее внесение Меладзе в список «иноагентом» уже обсуждалось в Минюсте, однако тогда решение не было принято.

«Теперь же Меладзе все же должен попасть в тот самый список, так как его кандидатура в Минюсте не раз обсуждалась», - сообщают СМИ.

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