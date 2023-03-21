В Беларусь перестали ездить туристы 3 21.03.2023, 22:38

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Выручка от размещения туристов в белорусских отелях уменьшилась на целых 83%.

Выручка, поступившая от размещения туристов в отелях Беларуси, в 2022 году составила 261 млн рублей (99,7 млн долларов по среднему курсу Нацбанка за год). Об этом свидетельствуют обнародованные 21 марта данные Белстата.

Выручка от размещения в отелях белорусских граждан составила 104 млн рублей, иностранцев — 156,6 млн.

По сравнению с 2021 годом выручка снизилась почти на 83% — год назад она была на уровне 1,53 млрд рублей (602 млн долларов). При этом иностранцы тогда обеспечили приток 1,4 млрд рублей, а на белорусов пришлось всего 128 млн выручки.

Выручка, поступившая от размещения туристов не в отелях, а в других помещениях, в 2022 году составила 57,6 млн рублей (20,9 млн долларов). В 2021 году она была в размере 63,1 млн рублей (25 млн долларов).

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