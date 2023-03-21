ВСУ нанесли удар в районе Бахмута 21.03.2023, 23:18

1,496

Уничтожили склад боеприпасов и группу россиян.

Сегодня, 21 марта, украинские военные в районе Бахмута уничтожили группу оккупантов и их склад боеприпасов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Украинские военные во время проведения специальной разведки, в районе Бахмута обнаружили 3 группы россиян, по 10-13 человек каждая.

«Оккупанты скопились вблизи одного из домов, который использовался противником как склад БК», - сообщили в ССО.

В ВСУ сообщили, что благодаря слаженной работе операторов ССО вместе с подразделениями Сил Обороны была уничтожена 1 группа противника и склад боеприпасов.

«Остальные 2 группы выдвинулись для дальнейшей попытки штурма наших позиций», - сказали в Силах обороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».