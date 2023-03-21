ВСУ нанесли удар в районе Бахмута
- 21.03.2023, 23:18
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Уничтожили склад боеприпасов и группу россиян.
Сегодня, 21 марта, украинские военные в районе Бахмута уничтожили группу оккупантов и их склад боеприпасов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Украинские военные во время проведения специальной разведки, в районе Бахмута обнаружили 3 группы россиян, по 10-13 человек каждая.
«Оккупанты скопились вблизи одного из домов, который использовался противником как склад БК», - сообщили в ССО.
В ВСУ сообщили, что благодаря слаженной работе операторов ССО вместе с подразделениями Сил Обороны была уничтожена 1 группа противника и склад боеприпасов.
«Остальные 2 группы выдвинулись для дальнейшей попытки штурма наших позиций», - сказали в Силах обороны.