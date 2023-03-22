Тысяча первое китайское недоумение Телеграм-канал «СерпомПо»

22.03.2023, 11:12

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Достаточно подать руку с перстнем для поцелуя и выдать ярлык на княжение.

«Могу с удовлетворением констатировать высокую результативность переговоров состоявшихся у нас с председателем КНР», - заявил Путин на обеде в честь Си по итогам многочасовых двухдневных бесед.

Супер! Хотелось бы только понять, в чем результативность. Мы не про очередную «Силу Сибири» и не про китайские авто под видом «Москвичей». По главному для всего мира - украинскому вопросу - удалось продвинуться?

Карикатура The Telegraph

Судя по весьма кислым похвалам китайского мирного плана Путиным «многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», к миру Си своего дорогого друга не склонил.

Обещал ли помочь в войне? Один из прокремлевских тг-каналов без ссылок на кого бы то ни было пишет: «В ходе переговоров в Москве Россия и Китай согласовали использование вооружения Китая (включая бронетехнику и БПЛА) в конфликте на Украине в том случае, если США и Великобритания окончательно опровергнут мирный план Китая».

Такие договоренности не могут быть публичными. Были ли они вообще, узнаем из донесений разведок, которые непременно просочатся в западные СМИ.

Но если исходить из тех договоренностей, которые оглашены, повисает, буквально виснет, вопрос: «А зачем Си вообще прилетал в Москву?» Подписанные бумажки явно не стоили его приезда, все могли решить чиновники более низкого уровня.

Пытался склонить Путина к миру? Не вышло? Или и не пытался, а просто принимал присягу верности? Ее-то по телефону точно не примешь. Надо заглянуть в глаза, подать руку с перстнем для поцелуя, выдать ярлык на княжение...

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