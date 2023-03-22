Неадекватный Медведев удивил своим поведением во время визита Си Цзиньпина в Кремль
- 22.03.2023, 11:47
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Замглавы совбеза РФ невпопад отвечал на вопросы журналистов.
Вчера, 21 марта, в Кремле глава РФ Владимир Путин принимал в Кремле китайского лидера Си Цзиньпина. Присутствовал на торжественных мероприятиях и одиозный зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, где отличился довольно странным поведением и красными щеками, сообщает dialog.ua.
«Ястреб» режима, судя по всему, не слишком вникал в реальность. Попытки СМИ поговорить с ним оборачивались курьезами.
Так, Медведев не смог ответить на вопрос, опасно ли ездить по миру Путину после того, как Международный уголовный суд выписал ордер на его арест.
«Все в порядке», - ответил на это зампред, находясь при этом в прострации.
Второй раз журналисты поинтересовались у Медведева о том, что, по его мнению, думает Запад о визите в Москву Цзиньпина.
«Они радуются вместе с нами», - ответил на это представитель режима. Это было так не в тему, что журналист тут же его поправил, озвучив «правильный» ответ: «Они в бешенстве».
Российский политтехнолог Станислав Белковский предположил, что Медведев мог быть в алкогольном опьянении. Согласно настойчивым слухам, у зампреда РФ серьезная зависимость от спиртного.
На опьянение указывает и то, что Медведев ходил в окружении большого количества охранников, несмотря на то что находился в сверхзащищенном месте.
«Тяжелый запой?» - предположил Белковский.