В Минске на удочку аферистов попалась даже жена работника банка 1 22.03.2023, 12:04

3,094

Женщина выполнила все указания.

В Центральное РУВД Минска обратилась женщина, ставшая жертвой киберпреступников.

Женщине позвонили через мессенджер и сообщили, что мошенник пытается взять кредит на ее имя, сообщает телеграм-канал, приближенный к силовикам.

Для того, чтобы сохранить свои деньги, а также помочь вычислить афериста, минчанке необходимо оформить кредит на свое имя, а после установить на смартфон определенное приложение. Женщина выполнила все указания и потеряла 7 тысяч рублей.

Примечательно, что муж женщины работает в банке и неоднократно ей рассказывал о такой схеме мошенничества.

Следователи возбудили уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».