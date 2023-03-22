В Минске на удочку аферистов попалась даже жена работника банка

В Минске на удочку аферистов попалась даже жена работника банка1
- 22.03.2023, 12:04
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Женщина выполнила все указания.
В Центральное РУВД Минска обратилась женщина, ставшая жертвой киберпреступников.
Женщине позвонили через мессенджер и сообщили, что мошенник пытается взять кредит на ее имя, сообщает телеграм-канал, приближенный к силовикам.
Для того, чтобы сохранить свои деньги, а также помочь вычислить афериста, минчанке необходимо оформить кредит на свое имя, а после установить на смартфон определенное приложение. Женщина выполнила все указания и потеряла 7 тысяч рублей.
Примечательно, что муж женщины работает в банке и неоднократно ей рассказывал о такой схеме мошенничества.
Следователи возбудили уголовное дело.