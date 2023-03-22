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В Минске за неделю заметно подскочила стоимость квартир

  • 22.03.2023, 12:16
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В Минске за неделю заметно подскочила стоимость квартир

Наибольший рост произошел в Центральном районе.

Цена квартир всего за неделю заметно подросла в трех районах Минска. Об этом свидетельствует аналитика Realt.by.

В частности, сообщается, что за минувшую неделю в Минске 10% продавцов квартир повысили цену.

- В 10% объявлений цены увеличились – от 360 до 500 долларов, - заметил ресурс.

При этом еще около 5% продавцов квартир снизили цены. Да и средняя стоимость квадратного метра все равно стала ниже на 2% в сравнении с данными за неделю до того, она составляет сейчас 1482 доллара за квадрат.

Все же наибольший рост средней цены квадратного метра произошел в Центральном районе Минска (+3,1%), также квартиры подорожали в Октябрьском и Московском районах (0,3 и 0,1% соответственно).

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