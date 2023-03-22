Политзаключенного Николая Козлова бросили в карцер 22.03.2023, 12:33

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Николай Козлов

Лидер ОГП пробудет там до 26 марта.

В колонии лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова бросили в карцер. Произошло это сразу после выхода из карантина. Политзаключенный пробудет там до 26 марта. Об этом в Facebook сообщил экс-глава ОГП Анатолий Лебедько.

«Сталинская система возродилась в Беларуси. Но таких, как Николай, она не ломает, а только закаляет! Тюрьмы, колонии, следственные изоляторы — это линия фронта, на которой продолжают борьбу наши друзья, братья, сестры, родные и близкие нам люди! И это даже не батальон, не полк, а целая армия непокоренных и мужественных!», — написал Лебедько.

6 августа 2021-го года Николая Козлова приговорили к 3 месяцам ареста за «разглашение данных следствия». С 28 декабря 2021-го года он отбывал срок в барановичском СИЗО-6, а 26 марта вышел на свободу.

27 июля 2022-го года его снова задержали вместе с другими активистами ОГП. Его обвинили в участии в «Марше новой Беларуси» в Минске в 2020-ом году. 3 ноября Николаю присудили 2,5 года колонии по ст. 342 УК. На суде он выступил с сильным последним словом.

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