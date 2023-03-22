Шойгу заявил о мире с Украиной, а потом сбежал от журналистов
- 22.03.2023, 13:26
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Пропагандисты поспешили вырезать прокол министра обороны РФ.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу внезапно заговорил о мире с Украиной, но сразу же сбежал от журналистов.
Журналисты проекта Faridaily показали полную версию с «позором» Шойгу.
На опубликованных российский министр на вопрос «кремлевских» журналистов по поводу финального варианта завершения войны с Украиной ответил, что все закончится «миром».
«Любая война заканчивается миром», - заявил он.
Прокремлевские журналисты уточнили, как скоро можно рассчитывать на мир, но ответа не получили - Шойгу просто убежал от них.