Шойгу заявил о мире с Украиной, а потом сбежал от журналистов 22.03.2023, 13:26

2,328

Пропагандисты поспешили вырезать прокол министра обороны РФ.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу внезапно заговорил о мире с Украиной, но сразу же сбежал от журналистов.

Журналисты проекта Faridaily показали полную версию с «позором» Шойгу.

На опубликованных российский министр на вопрос «кремлевских» журналистов по поводу финального варианта завершения войны с Украиной ответил, что все закончится «миром».

«Любая война заканчивается миром», - заявил он.

Прокремлевские журналисты уточнили, как скоро можно рассчитывать на мир, но ответа не получили - Шойгу просто убежал от них.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».