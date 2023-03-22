«Подчиненные четыре года работали на его даче» 2 22.03.2023, 14:15

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иллюстративное фото

Начальнику цеха известного завода предъявили обвинение.

Cледователи предъявили окончательное обвинение экс-начальнику цеха «Мотовело». Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в Следственном комитете.

— С января 2018 года по август 2022 года 38-летний начальник цеха, используя служебные полномочия, давал незаконные указания 5 подчиненным ему сотрудникам о выполнении работ на территории принадлежащего ему дачного участка. Согласно материалам дела, обвиняемый таким образом хотел избежать больших материальных затрат, связанных с оплатой услуг по строительству и благоустройству участка и находящихся на нем строений. Кроме того, в ходе следствия зафиксировано, что помимо личного участка начальника некоторые из работников помогали с ремонтом в его столичной квартире, — сообщает СК.

По данным следствия, начальник начальник оплачивал работу подчиненных не только деньгами, но и топливом для заправки личных автомобилей.

— А также обеспечивал выезд с территории завода без фиксации времени убытия, минуя специальную электронную систему пропуска, — говорят следователи. — Кроме того, начальник цеха неоднократно утверждал официальные документы, на основании которых производилось начисление заработной платы рабочим. При этом обвиняемый понимал, что фактически они отсутствовали на рабочих местах и свои служебные обязанности не выполняли.

Следствие оценивает ущерб предприятию более чем в 36 тысяч рублей. Сейчас под арестом находятся два автомобиля, его недвижимость и другое имущество общей стоимостью более 72 тысяч рублей.

Его обвиняют по ч.2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями). Максимальное наказание по этой статье 6 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под личным поручительством.

Как сообщал сайт Charter97.org экс-владелец «Мотовело» Александр Муравьев вышел на свободу и уехал в Дубай.

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