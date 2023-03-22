«Эта ситуация меня очень позабавила и подтвердила веру в честность наших людей» 1 22.03.2023, 14:26

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Как белорусы помогают друг другу на дороге.

Onliner.by опубликовал очередную подборку рассказов читателей. В этой серии — про еще одну ветвь эстафеты добра, удачную «поломку», спасшую от непогоды, и путешествующий по почте молоток.

Павел и дошедшая до него эстафета добра

Прочитал статью про «выручательную» эстафету и удивился: похоже, тоже участвовал в ней. Сам из Могилева. В начале декабря мою машину занесло на льду, и я вылетел в кювет. Благо был один и не пострадал. Автомобиль тоже не получил критических повреждений, но выехать из снежной ловушки было проблематично, хоть машина далеко не уехала, находилась рядом с дорогой. В итоге первый проезжавший автомобиль и остановился — это была фура, тентовый прицеп. Ни у меня, ни у незнакомого водителя не было троса, но он предложил вариант: открепить один стеллаж груза и попробовать вытянуть стяжным ремнем. В итоге получилось.

Я пытался всунуть ему свои последние 20 рублей за то, что он остановился, потратил время, рискнул сохранностью груза, но все-таки помог. Однако мужчина отказался, сказав мне именно то, что я потом прочитал в статье на Onlíner: «Деньги не нужны, нужна услуга: помоги другому на дороге, но только безвозмездно».

Я принял это как факт и также безвозмездно помог таксисту, который налетел на яму, а домкрата для замены колеса у него с собой не было. А я свой гидравлический всегда вожу с собой, на всякий случай. Вот и он мне предлагал 10 рублей, но я отказался и передал эстафету ему. Не знаю, будет ли он участвовать, но я так полагаю, что эта эстафета размножилась и гуляет по всей Беларуси.

Андрей и внезапно обнаруженные возможности легковушки

История была давно, но воспоминания не покидают до сих пор. У нас тогда был УАЗ-469, а у брата — другая машина, Mitsubishi Lancer VII 2003 года в версии OZ Rally Edition. Однажды звонит знакомый и просит помощи: ему надо вечером быть на работе, а он застрял на внедорожном Nissan Terrano, возвращаясь из поездки за грибами. Это случилось после обильных дождей — дорога, которая идет вдоль поля, размякла, его просто стянуло вбок, и выехать сам он уже не смог.

Ехать за уазиком долго. Решили выдвинуться на Lancer. Мол, если не выйдет с Mitsubishi, сгоняем за уазиком и вытянем две машины. Поначалу лесные дороги Lancer прошел уверенно, но когда мы выехали из леса, я увидел дорогу вдоль поля и очень засомневался в том, что переднеприводная легковушка сможет проехать там. Однако на мое удивление свою версию OZ Rally Edition автомобиль подтвердил. Да, проехал с трудом, но смог это сделать и прошел весь участок, добравшись до внедорожника.

Более того, при своем весе в 1100 кг он смог вытянуть глубоко засевшую машину весом под 2000 кг. Я был очень удивлен этому, как и человек на внедорожнике. К счастью, знакомый смог благополучно добраться до работы вовремя, а мы поехали отмывать Lancer. И это не единичный случай, когда мы помогали вытягивать машины. Мы понимаем, что помогать нужно, особенно если есть возможность.

Максим и помощь молотком, который потом вернули почтой

Я занимаюсь грузоперевозками на автомобиле с гидроманипулятором. Автомобиль у меня старенький, но я за ним стараюсь ухаживать, много знаю про эту модель. Можно сказать, отношусь к авто как к другу. Однажды возле Столбцов заметил стоящий на обочине грузовик такой же модели, как у меня, со снятым задним колесом и сидящим рядом растерянным водителем. Естественно, я не смог проехать мимо. Выяснилось, что у него рассыпался ступичный подшипник и снять его водитель не может — нет обычного молотка. Данный инструмент у меня был, но ждать, пока отремонтируется машина, я не мог. Договорились, что я оставлю молоток, а водитель отправит его почтой на мой адрес. Если честно, то не было никакой надежды, что мне его вернут. Но каково было мое удивление, когда спустя неделю мне пришло извещение: на ваш адрес поступила посылка. Эта ситуация меня очень позабавила и подтвердила веру в честность наших людей.

Еще одна занимательная история — как я убрал дерево с дороги. Моя машина ярко-оранжевого цвета, оборудована оранжевыми же проблесковыми маяками. При очередной доставке груза прямо передо мной на загородной трассе возникло препятствие — совсем недавно упавшее дерево. Оставалась возможность объехать ствол по встречной обочине. Собственно, так и поступали редко проезжающие автомобилисты. Я же решил, что нужно убрать это препятствие. Остановился, включил аварийную сигнализацию, проблесковые маяки и выставил знак аварийной остановки. Вначале пытался оттащить это дерево машиной, но оно только выгибалось и снова возвращалось на проезжую часть. Потом подъехал к дереву с другой стороны, разложил крановую установку и при помощи гидроманипулятора вытащил ствол на обочину.

В общей сложности я потратил примерно минут 30 на эту работу. За это время рядом проехало много автомобилей, и никто не остановился. Я даже не разозлился: очевидно, что проезжающие мимо водители воспринимали меня как работника дорожной службы.

Андрей и неприятные воспоминания про Хавер и помощь за плату

Было 15 марта 2013 года, Хавер. Еду я на фуре от Москвы до Бреста. Подъезжаю к Смоленску, звонит жена и говорит, что идет сильная снежная буря. Я ей в ответ: «У нас погода отличная». Темнеет, проезжаю Оршу. Машин становится все меньше, а снега все больше. Постепенно дорога превращается в одну колею, которая выходит даже на встречную полосу. И это трасса М1. Промелькнула мысль, что дорожники совсем не работают. Усиливается ветер. Дорогу заметает настолько быстро, что скоро от нее остается только одно направление. Машин нет ни в попутном направлении, ни в обратном. Еду со скоростью 40—50 км/ч. В какой-то момент сильно тряхнуло. Пропал свет, перестала работать печка, но машина едет. Вот, думаю, приехали.

Остановиться негде, темно. Что делать? Обычно это звонок шефу:

— Алло! Шеф?

— Да.

— Шеф, все пропало! Ключи под колесом, я домой на попутках.

Но я сам себе и шеф и водитель, звонить было некому.

Остановился, за мной другая фура стала. Объяснил водителю ситуацию. Попросил его ехать впереди и указывать мне путь до первой АЗС. Сначала мой «путеводитель» двигался со скоростью 30—40 км/ч, и я за ним поспевал. Но потом, наверное, он вспомнил, что у него дома жена и дети, поддал газку и был таков. Я его не виню и понимаю: у всех дома семья.

Остановиться — значит замерзнуть. Надо ехать дальше, хотя бы до ближайшей заправки. Так я и еду дальше, не плачу: в одной руке руль, в другой — фонарик. Проехал так километров 20 до АЗС. Вижу, стоит фура, попросился к коллеге переночевать — тот отказал. Дал совет: «Сходи к оператору заправки и попросись у нее в служебном помещении поспать». Так себе совет. Ночь, мороз, снег, очень сильный ветер. Прыгаю вокруг машины. Пришла в голову мысль позвонить в МЧС. Отвечает дежурный: «Мы вам поможем, но позже. Одна машина на пожаре, другая на ДТП. Потом скорую помощь надо вытащить из снежного заноса...» Ну, думаю, ребята жизни спасают в такую ненастную погоду. Поблагодарил за то, что не отказали, но сказал, что справлюсь сам. Под утро починил машину (оказалось, под кабиной перетерся провод) и поехал дальше, благо снег перестал идти.

Еду и глазам не верю. Картина из фильма-катастрофы: стоят брошенные машины, засыпанные снегом по самую крышу. Многие авто лежат в кювете. Оторванные от грузовиков кабины валяются по обочине. Короче, жуть. Вот, думаю, хорошо, что сломался.

А топливо уже на исходе, заправиться негде — все АЗС засыпаны снегом. И тут недалеко от Минска вижу небольшую очередь из фур, которые стоят на трассе и ждут, когда подъедет трактор и подтянет к колонке. Подошел и мой черед. Справный мужичок лет 50 в новенькой фуфайке и с красным от мороза лицом называет цену в $20 и цепляет меня к трактору.

«Хорошо, — говорю, — я согласен. Но почему ты не опустишь ковш, чтобы расчистить путь к колонке?» На что он отвечает: «Так бизнеса не будет!»

Вот такая была у меня помощь. Получается, кто-то мог помочь, но не захотел. Кто-то хотел, но не смог. А кто-то и мог, и хотел, но только за отдельную плату.

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