Ярлык в дополнение к ордеру Игорь Яковенко, blogspot.com

22.03.2023, 15:25

фото: getty images

Россиянам придется выучить новые названия: Владивосток – Хайшенвай, Уссурийск – Шуанченцзы, Хабаровск – Боли.

Перед встречей Си Цзиньпин и Путин обменялись статьями в главных газетах, из которых ясно, кто теперь хозяин в большом евразийском доме.

Сначала две исторические рифмы-памятки.

Рифма первая. В этот день, 31 год назад, 21 марта 1992 года в Татарстане состоялся референдум, на котором почти две трети населения проголосовали за статус суверенного государства, субъекта международного права. Накануне референдума я проводил масштабное социологическое исследование, в котором, помимо массового опроса было использован метод глубинного интервью. Могу подтвердить, что это было голосование подавляющего большинства жителей Татарстана за выход из состава РФ. Причем, это была позиция не только татар, но и многих русских и башкир. Это к вопросу о невозможности распада РФ, об отсутствии таких настроений у населения.

Рифма вторая. Восемь лет назад в этот день, 21 марта 2014 года Совет Федерации ратифицировал договор о принятии Крыма в состав России. Президент России Владимир Путин подписал законы о присоединении Крыма к России. Именно в этот день Путин фактически подписал приговор большому историческому проекту под названием «Россия».

Ко дню сегодняшнему. Вчера начался трехдневный инспекционный визит китайского императора в столицу своей северной провинции. Чтобы не было никаких сомнений в том, кто хозяин в этот огромном евразийском доме, накануне визита были расставлены все точки над i.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в зените своей славы, разгромив на 20 съезде КПК своих оппонентов и установив свою личную персоналистскую диктатуру. Китайский диктатор приехал после совершения грандиозного дипломатического подвига. При его посредничестве давние соперники за влияние на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия и Иран, согласились возобновить дипломатические отношения.

Путин же подошел к этой важнейшей для него встрече пережив накануне момент величайшего унижения после того, как МУС выдал ордер на его арест.

Язык Китая – это язык интонаций, поз, символов и знаков. И накакуне визита Китай подал России важный знак. На сайте правительства Китая была опубликована карта этой страны, на которой примерно полтора млн кв. км территории России было обозначено как территория Китая. Речь идет об исторических китайских территориях, перешедших к России в 19 веке после подписания Айгунского договора 1858 года, когда Манчжурская империя Цинь была ослаблена в результате Опиумных войн и не могла дать отпор агрессии Российской империи.

Россиянам предлагается учить новые названия: Владивосток – Хайшенвай, Уссурийск – Шуанченцзы, Хабаровск – Боли, Благовещенск – Хайланпао, Сахалин – Куедао, Нерчинь – Ничего.

Характерно, что ни российские чиновники, ни российские пропагандисты, обычно столь чувствительные к «обидам», чинимым державе, способные впадать в бешенство и устраивать истерики по любому поводу, в этот раз как воды в рот набрали. Медведев не грозил стереть Китай с лица земли. Соловьев не вопил: «вы мне еще за Даманский ответите!». И даже свирепый Бастрыкин ни разу не возбудил уголовное дело против Министерства природных ресурсов Китая. Проглотили.

Окончательное распределение ролей и поз в китайском театре, где главными актерами были Си и Путин, произошло после обмена публикациями в ведущих газетах.

Статья Си Цзиньпина под названием «Упорно двигаться вперед, к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России» была напечатана на первой странице «Российской газеты», вместе с портретом китайского лидера. В свою очередь, «Жэньминь жибао» опубликовала и статью председателя КНР (она уместилась на первой странице целиком), и статью Путина «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».

Статья Си в «РГ» выдержана в отстраненно-дежурных тонах.

Слово «дружба» в небольшой статье используется 11 раз. Словосочетание «украинский кризис» - 5 раз. Что это за «украинский кризис» и почему для его разрешения надо ехать в Москву, а не в Киев – непонятно. Официоз. Враги не названы по именам, в статье Си вообще нет слов «США» и «Запад», а оценки даются от некоего «международного сообщества»:

«Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране».

«С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам».

Статья Путина в «Жэньминь Жибао» по своему стилю напоминает любовное послание, адресованное лично Си Цзиньпину. Путин ностальгически вспоминает первую встречу с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года, «которая прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно». Российский диктатор цитирует Конфуция: «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!». Си в ответ сухо отмечает «тесные рабочие связи» с Путиным.

Путин ябедничает китайской газете на «коллективный Запад», который «все отчаяннее цепляется» за «свое ускользающее доминирование», жалуется на «проводимый США курс» по сдерживанию РФ и Китая «и всех, кто не поддается американскому диктату».

Ну, и наконец, тот самый ярлык Путину на управление северной провинцией Китая, которая пока еще называется Россия. Китайский император проявил осведомленность в делах поднадзорных территорий, сообщил, что знает о выборах 2024 года и выразил уверенность, что российский народ на этих поддержит Путина. Правда, Путин еще не заявлял о своем участии в выборах, но если старший товарищ сказал, придется участвовать…

Сами переговоры проходили за закрытыми дверьми, но то, что в них участвуют министр обороны Сергей Шойгу, глава Роскосмоса Юрий Борисов и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев означает, что Путин будет клянчить у Си оружие. Причем, учитывая резкое снижение политического веса Путина и его безвыходное положение цена, которую он, а точнее, Россия должна будет заплатить за поддержку со стороны «сердечного друга», окажется запредельной…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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