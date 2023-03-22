Украинские партизаны проникли на базу спецназа ГРУ в Крыму 22.03.2023, 16:14

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Охрана их так и не заметила.

Партизаны Украины пробрались на базу россиян специальных назначений. Побывали на территории и сделали несколько фотографий, пишет «Стопкор». И то при том, что охрана спецучреждения так и их не заметила.

О том, что украинские партизаны проникли в Крым на базу россиян, сообщает само партизанское движение сопротивления полуострову «Атеш». Когда именно они это сделали – неизвестно. Но вокруг еще все устлано снегом.

В частности, в их сообщении говорится, что агенты движения сопротивления «Атеш» проникли в 24-ю отдельную бригаду специального назначения Главного управления из РФ. В подтверждение партизаны опубликовали видео и фото территории, где дислоцируется эта бригада.

«Очень интересно увидеть чем живет и как функционирует такая прославленная структура вживую. Но больший интерес для нас представляют слабые места и служебная информация», – говорится в сообщении.

К слову, 24-я отдельная бригада России – это соединение войск специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации. Базируется она в Новосибирске и входит в Центральный военный округ. Но с началом оккупации полуострова Крым перенес часть своей бригады туда. В 2022 году эта же бригада участвовала в российском вторжении в Украину.

Примечательно, но только вчера это же партизанское движение сопротивления опубликовало фото наблюдения за одной из частей росгвардии возле центрального рынка в Крыму.

«Теперь мы знаем, сколько и какая у них техника. Рашисты завели росгвардию и других своих слабовиков в Крым из расчета, что они щемят безоружных мирных жителей и будут держать в страхе своих привезенных россиян. Но ведь мы не они. У нас есть, чем вам ответить, и в рабстве нас не удержать!», – говорится в сообщении.

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