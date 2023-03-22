ВСУ отбросили оккупантов под Бахмутом 22.03.2023, 16:57

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Украинский военный рассказал о ситуации в городе.

По состоянию на середину 22 марта в Бахмуте ситуация тяжелая, но контролируемая. Российская армия не смогла дойти до поселка Хромово возле города.

Об этом в эфире «Эспрессо» заявил военнослужащий ВСУ Петр Волощенко.

«Не перестают продолжаться эти суицидальные атаки россиян из-за заброса живой силой. Враг наиболее сконцентрировал свои силы на севере, северо-востоке, на востоке, где река Бахмутка. Ему не удается закрыть так называемое оперативное окружение. Они не смогли дойти до Хромового, мы их отбили оттуда. Даже некоторые ребята зашли в их первые окопы», - сказал он.

Волощенко добавил, что россияне переключили свои силы и снова бросают на юго-восток.

Там есть клешня снизу, она выровнялась по улице Корсунской. Но они там рискуют попасть в окружение. Уже вырисовывается первый удар по этой клешне. Россияне имели там определенные успехи, зашли с юго-востока сегодня ночью. Захватили несколько пятиэтажек и продвинулись по улице.

«Но наши ребята нанесли контрудар. Мы их оттуда выбили и выбили еще глубже, в поля. Они снова в оперативном пространстве для нашей авиации, для наших «птиц», которые корректируют и наводят огонь», - рассказал военный.

Волощенко заявил, что в настоящее время в Бахмуте ситуация тяжелая, но контролируемая.

«Уже какую неделю продолжается самая яростная фаза штурма волна за волной, но мы смогли справиться с их порывом. Укрощать и утилизировать значительную силу их штурмовых отрядов - и десантников, и вагнеровцев», - подытожил он.

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