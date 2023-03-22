Книга рекордов Гиннесса назвала самого популярного музыканта в мире 2 22.03.2023, 19:15

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The Weeknd

В 2016 году он уже был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самый популярный альбом в Spotify.

Канадский певец The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный музыкант в мире. Об этом говорится на сайте организации.

Популярность 33-летнего канадского поп-певца The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе) оказалась такова, что позволила ему установить целых два рекорда в Книге Гиннесса.

Прежде всего он достиг рекордного числа ежемесячных слушателей на платформе Spotify — 111,4 млн, причем лидирует с большим отрывом от остальных исполнителей. Этот показатель также сделал певца первым музыкантом, который вообще сумел преодолеть отметку в 100 млн ежемесячных слушателей.

Для сравнения, у Майли Сайрус, которая заняла второе место среди самых прослушиваемых артистов в Spotify, ежемесячная аудитория почти на 30 млн меньше — 82,4 млн.

The Weeknd также уверенно опережает Шакиру (81,6 млн), Ариану Гранде (80,6 млн), Тейлор Свифт (80,2 млн), Рианну (78,5 млн) и Эда Ширана (77,5 млн).

К слову, в 2016 году The Weeknd уже был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самый популярный альбом в Spotify. А его трек Blinding Lights, выпущенный в 2020 году, считается самым популярным запросом за всю историю стриминговой платформы.

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