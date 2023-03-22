«Винницкие скифы» не дали россиянам прорвать оборону и сожгли танк оккупантов 22.03.2023, 19:26

Видео.

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка не позволили российским оккупантам прорвать линию обороны Вооруженных Сил Украины и сожгли вражеский танк. Видео о том, как это происходит, опубликовано на YouTube-канале бригады.

На кадрах, выложенных бригадой, показан горящий российский танк. «Враг пытался прорвать линию обороны ВСУ. Но не учел, что наткнулся на наших воинов, – «Винницких скифов». Парни не просто удержали позицию, но и уничтожили орковский танк вместе с экипажем», – говорится в комментарии к видео.

Где именно и когда была уничтожена техника, военные не указывают.

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