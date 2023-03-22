Билл Гейтс заявил о начале эры искусственного интеллекта 9 22.03.2023, 19:48

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Билл Гейтс

Бизнесмен считает развитие технологии ИИ революционным.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил о том, что мы находимся в начале эры искусственного интеллекта. По словам бизнесмена, эта технология является такой же революционной, как мобильные телефоны и интернет. Соображениями Гейтс поделился в своем блоге.

Бизнесмен признался, что в своей жизни видел две демонстрации технологий, которые он посчитал революционными. Первая «встреча» произошла в 1980 году, когда Гейтсу показали графический пользовательский интерфейс, «прародителя» всех операционных систем, включая Windows. А вторая – когда он познакомился с командой OpenAI.

По словам Гейтса, в 2022 году он бросил разработчикам вызов, чтобы они создали искусственный интеллект, который сможет сдать экзамен по биологии со строгим правилом. Бизнесмен ожидал, что на это понадобится несколько лет, но разработчики справились за несколько месяцев.

«Разработка ИИ столь же фундаментальна, как создание микропроцессора, персонального компьютера, Интернета и мобильного телефона. Это изменит то, как люди работают, учатся, путешествуют, получают медицинскую помощь и общаются друг с другом. Вокруг него будут переориентироваться целые отрасли. Компании будут отличаться тем, насколько хорошо они его используют», - написал Гейтс.

Бизнесмен считает, что искусственный интеллект может решить несколько проблем неравенства в мире. Например, в США, по его мнению, возможность уменьшить неравенство находится в области образования. В частности, ИИ может помочь решить проблему с обучением математики.

ИИ также может решить неравенство в сфере изменений климата. Гейтс считает, что неравенство в этой области заключается в том, что страны, наиболее страдающие от климатических изменений, - самые бедные и меньше других участвовали в усугублении ситуации.

Напомним, недавно OpenAI выпустила GPT-4, последнюю версию революционной системы искусственного интеллекта, на основе которой работает ChatGPT. По словам разработчиков, новая версия является более креативной, менее склонной к сочинению фактов и менее пристрастной, чем ее предшественница.

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