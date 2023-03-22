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Санду подписала закон о языке в Молдове

  • 22.03.2023, 20:20
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Санду подписала закон о языке в Молдове
Майя Санду

Румынский язык признан государственным.

Сегодня, 22 марта, в Молдове вступил в силу закон о признании румынского языка — государственным.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду.

«Сегодня я ввела в силу Закон, подтверждающий историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова румынский», - заявила Санду.

По ее словам, румынский язык должен и может стать катализатором консолидации общества. Для этого все граждане Молдовы должны его уважать, изучать и разговаривать на нем.

«Независимо от того, это наш родной язык, или мы изучили его на протяжении жизни, благодаря румынскому языку нам не нужны переводчики: мы понимаем друг друга с одного слова и говорим - в один голос - что "сладкое слово приносит много», - добавила президент.

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