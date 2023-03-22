Массовый уход из Беларуси IT-компаний продолжается 22.03.2023, 20:28

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IT-компании Gurtam и Akveo закрывают белорусские юрлица.

Такая информация появилась на сайте единого госрегистра, пишет devby.io. Gurtam официально ликвидирует компанию в Беларуси с 28 февраля, Akveo — с 9 января.

Gurtam

Белорусская ИТ-компания Gurtam основана в 2002 году. Основатели — Алексей и Владимир Щурко.

Компания создала платформу для спутникового мониторинга и интернета вещей Wialon, а также платформу flespi для ускоренной разработки геолокационных решений. К Wialon подключено более 3,5 миллиона машин и других объектов в 150+ странах мира. Софт используют сотни тысяч компаний по всему миру: от сервисов по доставке пиццы и таксопарков до нефтяных корпораций и государственных служб.

Офисы компании открыты в 5 странах: Литва, Грузия, ОАЭ, Аргентина, США. В Gurtam работает около 300 специалистов. Ранее основная команда работала в Беларуси (200+ человек). Сейчас основная часть команды работает в Литве, где находится головной офис компании. Штат литовского офиса вырос за прошлый и этот год в 4 раза — с 40 до 170 человек.

В июле 2020 года в Минске силовики задержали директора Wialon (платформы для спутникового мониторинга и интернета вещей Gurtam) Александра Кувшинова. Он оказался в одном автозаке со своим братом Виктором Кувшиновым — менеджером по продукту PandaDoc. Их судили и приговорили к 10 и 11 суткам ареста (якобы за нарушение порядка). Позже Виктор оказался в СИЗО по делу PandaDoc, а Александр уехал из Беларуси сначала в Турцию, потом в Украину, а позже в Литву.

В феврале 2022 года после начала войны в Украине Gurtam предоставила украинским компаниям бесплатный доступ к облачным сервисам на 6+ месяцев. В марте компания приостановила продажи своих продуктов в России, а в декабре ликвидировала российское юрлицо.

Akveo

Компания образована в 2015 году. Основатели — Константин Дановский, Владимир Луговский. Начинали свою карьеру как разработчики в крупной аутсорсинговой компании.

Akveo занимается разработкой собственных программных продуктов для веб и мобильных решений (ngx-admin, Kitten Tricks и другие). Продукты применяются в автомобильной, туристической, банковской, медицинской, телекоммуникационной и образовательной отраслях.

Офисы компании открыты в Денвере и Вильнюсе. Осенью прошлого года Akveo зарегистрировала юрлицо в Варшаве.

В компании работает около 100 специалистов. Основная команда раньше работала в Минске, сейчас — в Литве и Польше. В частности, за прошлый и этот год штат литовского офиса вырос с 3 до 26 человек. В Польше, судя по информации из профилей сотрудников в LinkedIn, работает около 60 человек.

Кто ликвидируется сейчас

Devby.io нашел еще несколько IT-компаний, которые ушли в ликвидацию в этом году.

«ПЦИ Солюшнс»

Компания была создана в октябре 2020 года. Занималась разработкой ПО Основатель компании — экс-директор минской PandaDoc Дмитрий Рабцевич. В начале сентября 2020 года его вместе с тремя другими сотрудниками компании задержали по делу PandaDoc. После выхода из СИЗО он зарегистрировал новую компанию. Юридический адрес «ПЦИ Солюшнс» совпал с юридическим адресом PandaDoc (была ликвидирована в 2021). Также компания попала в число резидентов ПВТ.

О «ПЦИ Солюшнс» нет никакой информации (штат, проекты, планы) за исключением сферы деятельности.

«Фрешли Дата»

Компания создана в январе 2019 года, была выделенным центром разработки ПО американской компании Freshly. Разрабатывала ПО для автоматизации бизнес-процессов в сфере электронной торговли с использованием облачных технологий и искусственного интеллекта. С октября 2019 года — резидент ПВТ.

«Инэвейт Юроп»

Компания была создана в 2019 году как центр разработки международной группы компаний ENAVATE. Занималась созданием систем и облачных сервисов для упрощения и автоматизации бизнес-процессов. В штате ENAVATE около 250 сотрудников, в Беларуси работало около 20 человек. С декабря 2019 года — резидент ПВТ.

Кто уже ушел

В прошлом году случился массовый уход из Беларуси IT-компаний, в том числе продуктовых. В этом году список продолжает пополняться. На данный момент в нем такие известные компании с белорусскими корнями, как Wargaming, OneSoil, Flo, Targetprocess, Fibery, Vochi, Wannaby, Playgendary, Verv.

Кто остался

Из известных продуктовых компаний с белорусскими корнями в стране продолжают работать, в частности, SayGames, Belka Games, Gismart, Easybrain. Среди иностранных компаний сохранили свои офисы в Беларуси Playtika, Mapbox, Rakuten Viber, SK Hynix.

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